博尔索纳罗的巴西石油公司总统候选人拒绝了关于利益冲突指控的提案

IMAGEN DE ARCHIVO. El logo de la estatal brasileña Petrobras en su sede en Río de Janeiro, Brasil. Octubre 16, 2019. REUTERS/Sergio Moraes

巴西总统贾尔·博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）提出的占据国有巴西石油公司最高职位的两项提议已经辞职，此前他们警告说，如果他们上任，双方将存在利益冲突。

最后一位是经济学家兼顾问阿德里亚诺·皮雷斯（Adriano Pires），他周一通知普拉纳尔托宫，他将放弃国有石油公司的总裁，据当地报纸 “O Globo” 报道，他上周当选为接替若阿金·达席尔瓦·卢纳将军。

皮雷斯摆在桌面上的原因是可能存在利益冲突，与鲁道夫· 兰迪姆（Rodolfo Landim）周日提出的不接受国有石油公司董事会主席的理由相同。

皮尔斯的决定是通过致矿业和能源部长本托·阿尔伯克基的一封信正式向行政部门宣布的，他在信中表示退出。

“我很清楚，我无法将自己作为顾问的工作与巴西石油公司的总裁兼顾起来。我开始了解除自己联系的程序。但是，在整个过程中，我意识到不幸的是我无法在这么短的时间内做到这一点。” 皮雷斯说，他感谢阿尔伯克基和博尔索纳罗总统。

皮尔斯的客户中有卡洛斯·苏亚雷斯（CarlosSuárez），他是天然气分销公司的商人和合伙人，也是兰迪姆数十年的朋友，他证明自己决定不接受政府的邀请，将所有精力集中在巴西足球队弗拉门戈身上。

这位在国有石油公司工作了二十多年并担任弗拉门戈主席的商人兼工程师在一份声明中表示，他希望将所有时间都用于 “进一步加强” 巴西最受欢迎的足球俱乐部。

Adriano Pires rechazó ocupar la presidencia de Petrobras

除了靠近石油和天然气行业的几家公司外，Landim还出现在与媒体和几乎无限的Lava Jato运营有关的一些腐败调查中，其影响范围超出了巴西国家。

在做出决定之前，检察官办公室和审计法院已经对Pires的任命提出了质疑，这正是因为他作为该行业多家公司的顾问的密集活动导致了这种利益冲突，因此他要求他以前不要担任巴西石油公司的主席他必须进行更深入的调查才能就职。

他们反对 Pires 创立并目前领导巴西基础设施中心这一事实，“该中心为大型石油、天然气和能源跨国公司提供服务已有 20 多年了。”

巴西石油公司董事会定于4月13日下周二举行会议，以选择谁将担任国有公司的新总裁。根据内部报告，两者都难以超过委员会的标准。

博尔索纳罗（Bolsonaro）使该公司承受压力，该公司控制着巴西市场，并按照其定价政策的规定，根据国际原油价格进行了不断的调整。

Rodolfo Landim tampoco aceptó formar parte de Petrobras

3月中旬，巴西石油公司宣布汽油价格上涨18.77％，柴油价格上涨24.9％，丙烷和丁烷价格上涨16.1％，此前两个月没有提高价格。这一决定遭到了博尔索纳罗总统的广泛抨击。

陆军预备役将军席尔瓦·卢纳本人于去年 2 月被任命，也是因为博尔索纳罗在经济学家罗伯托·卡斯特罗·布兰科（Roberto Castello Branco）执政期间不同意物价上涨。

尽管巴西是其中一些原材料的最大生产国之一，但自2017年以来，巴西石油公司一直维持与国际价值观一致的设定燃油价格的政策。

巴西石油公司的股票交易呈下跌趋势，在圣保罗证券交易所当天反弹后，下跌0.76％。

（来自欧罗巴出版社和法新社的信息）

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