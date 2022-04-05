巴赞和亚罗批评部长们参加全体会议：“我以为他们会在伊卡或南方”

经济和财政部长、运输和通讯部长、能源和矿业部长以及农业发展和灌溉部长出席了会议实际上是在今天星期一下午 3 点召开的国会全体会议上。他们介绍了在过去在胡宁与抗议者进行对话的圆桌会议周末；但是，他们的出席并不符合所有议员的喜好。秘鲁@@ 的 Sigrid Bazán de Juntos 就是这种情况，来自 Avanza País 的@@ 诺玛·亚罗（Norma Yarro w）与其他场合不同，他同意赞赏政府的面对危机的行动。

“事实是，我对部长们的演讲感到抱歉或抱歉，我真诚地这样说。还押注有必要的改革和变革，但不幸的是，当他们来到这里时，它们距离两个街区还有两个街区。我以为他们会在伊卡，他们将在南方”，这是西格丽德·巴赞（Sigrid Bazán）演讲的第一句话，他也对部长们的干预内容感到遗憾。

“他们不在这里，他们告诉我们，我们将自己建造肥料，他们对危机有最良好的祝愿。这还不够，” 巴赞说，后来回忆说，需要进行重要的改革。此外，他回顾了经济部长奥斯卡·格雷厄姆（Oscar Graham）提出的提高矿业公司超额利润税的提议。Juntos for Peru 议员说：“秘鲁是我国世界第二大铜生产国，如果我们不采取任何措施来利用这一点，让农民挨饿，运输商就会走上街头，危机笼罩着，那么我们就不知道如何利用我们领土上的铜矿。”

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由于国会女议员巴赞是议会中左翼的代表，与她的同事诺玛·亚罗（Norma Yarrow）的谅解令人惊讶，他是右翼采石场的一部分。AvanzaPaís替补席的成员本人在演讲中强调了这一事实。“我们刚刚听到了经济部长的来信，也是我第一次非常同意西格丽德·巴赞（Sigrid Bazán）的观点，以至于这些先生们在这里。如果这是我们今天在该国设立的危机委员会，那么我们的秘鲁就太穷了。” 他指的是内阁成员缺席全体会议。这些设施实际上是从离议会几个街区的行政大楼连接起来的。

“对经济部长来说，让他像总统所说的那样抓住鞋子，然后开始在这里参加全体会议，因为我们需要他。今天我们将在这里讨论人民和国家需要什么。主席女士，今天我们看到了我们想看看在外面自杀的秘鲁人会发生什么情况的所有长椅，我们在这里看到四位非常干净、毛茸茸的部长安排辩论或给我们报告谈论 65 养老金，当人们赠送一千台拖拉机时没有种子，也没有任何东西可以放到他们的土地上播种，” 亚罗补充说。

格雷厄姆部长在讲话中指出，目前的局势是由于俄罗斯入侵乌克兰的影响，危机将是暂时的。此外，据宣布，经济部将提出一项法案，要求免除鸡蛋，鸡肉，面粉，面条，糖和肉制品等食品的IGV。

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