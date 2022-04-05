拜耳勒沃库森将在墨西哥面对美国和托卢卡

Soccer Football - Bundesliga - Bayer Leverkusen v Hertha BSC - BayArena, Leverkusen, Germany - April 2, 2022 Bayer Leverkusen players celebrate after the match REUTERS/Thilo Schmuelgen DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

德国德甲三支最具标志性的球队之一@@ 拜耳勒沃库森将在墨西哥进行两场比赛，五月份是男队对阵托卢卡的比赛，7月是女队对阵美国老鹰队的比赛。

勒沃库森首席执行官西班牙人费尔南多 ·卡罗在新闻发布会上说：“与墨西哥足球联赛，墨西哥的拜耳在男子和女子级别进行合作的可能性真是令人高兴。”

根据卡罗的说法，勒沃库森在欧洲冠军联赛资格区的德甲联赛中排名第三，在他们的日历上找到了在墨西哥比赛的空间，以庆祝以阿司匹林原创品牌而闻名的制药化学公司拜耳成立一百周年。

墨西哥 Lig a Mx 总裁米克尔·阿里奥拉说：“我们对将一支来自世界领先联赛之一的球队带到墨西哥的想法感到兴奋；我们希望欧洲球队了解我们球员的发展情况。”

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX (Foto: EFE/Jorge Núñez)

与托卢卡的男子比赛将在海拔2600米的Nemesio Diez体育场举行，尽管这将与墨西哥联赛的决定性部分相吻合，但如果墨西哥队处于该阶段，它将拥有面对德国人的设施。

托卢卡体育总裁弗朗西斯科·苏伊纳加（Francisco Suinaga）承认：“欢迎勒沃库森对我们来说是一种奢侈。” 他回忆说，主办体育场的气氛非常欧洲化，亲密，德国人会感受到这种感觉。

庆祝成立五周年的墨西哥女子联赛正处于增长阶段，据其主席马里亚娜·古铁雷斯说，美国与勒沃库森的决斗将令人兴奋，因为它们是投资女子足球的两个机构。

拜耳拉丁美洲总监阿图罗·桑切斯（ArturoSánchez）强调了这家德国公司的价值观，该公司旨在吸引适合足球的人们的健康和福祉。

他说：“对我们来说，重要的是，墨西哥孩子从小就能接触到他们的国内和国际体育人物，看看他们能走多远。”

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