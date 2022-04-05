澳大利亚将禁止向俄罗斯出口奢侈品

Australian Foreign Minister Marise Payne speaks at a press conference after a meeting of the Quadrilateral Security Dialogue (Quad) foreign ministers in Melbourne, Australia, February 12, 2022. REUTERS/Sandra Sanders

澳大利亚政府周二宣布，作为扩大针对莫斯科入侵乌克兰的制裁措施的一部分，将禁止向俄罗斯出口奢侈品。

澳大利亚外交部长玛丽丝·佩恩在一份声明中强调，这些制裁是针对俄罗斯总统弗拉基米尔·普京及其 “富有的调解人” 的制裁，包括葡萄酒和豪华车零部件，并补充说，制裁并非针对 “普通俄罗斯消费者”。

他说：“这项禁令是在我们对普京总统、其政府成员、俄罗斯寡头、宣传者和虚假信息代理人以及俄罗斯军事高级指挥官进行有针对性的金融制裁之后进行的。”

最后，法院裁定，澳大利亚政府 “重申坚定不移地支持乌克兰的主权和领土完整，支持乌克兰人民”。

经济部长罗伯特·哈贝克（Robert Habeck）宣布，德国将暂时控制俄罗斯巨头俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）的子公司，因为它对能源的 “供应很重要”。

管理能源网络的联邦机构将在9月30日之前成为Gazprom Germania的管理者，俄罗斯天然气工业股份公司是该公司的唯一所有者。

在德国，俄罗斯天然气工业股份公司的子公司运营着主要的天然气和燃料储存设施。Gazprom Germania还在英国、瑞士和捷克共和国拥有多家子公司。

哈贝克在新闻发布会上说：“政府正在采取必要措施确保德国的供应安全，这包括不要将能源基础设施暴露在克里姆林宫的武断决定之下。”

El presidente de Rusia, Vladimir Putin

部长说：“俄罗斯天然气工业股份公司德国所有者的投票权已转移给联邦网络机构Bundesnetzagentur，该机构 “可以做出所有必要的决定以确保供应”。

周五，这家俄罗斯巨头宣布，它 “已于3月31日终止了其在俄罗斯天然气工业股份公司日耳曼尼亚的股份及其所有资产”，但没有详细说明新的所有权结构。

俄罗斯军队州长塞尔吉·盖迪周一表示，俄罗斯军队还准备对乌克兰东部卢甘斯克地区的乌克兰军队进行 “大规模袭击”。

“我们看到有些装备来自不同的方向，[俄罗斯人] 带人，他们带来燃料（...）。我们知道他们正在为大规模袭击做准备，” 他在视频消息中说。

“轰炸变得越来越激烈。盖@@ 代说，昨晚，有人试图前往鲁比内（卢甘斯克附近），我们的防守者击退了它，使几辆坦克失效，有数十具尸体” 的俄罗斯士兵。

他补充说：“不幸的是，昨天在一枚地雷或一枚炮弹爆炸中，两名志愿者死亡”，“一座教堂遭到轰炸”，造成两名牧师受伤，但没有透露任何进一步的细节。

因此，州长要求该地区的居民离开。

“请不要犹豫。今天，已有一千人被疏散。请不要等到你的房屋遭到轰炸，” 他在留言中问道。

乌克兰当局周六表示，俄罗斯军队正在从乌克兰北部地区，特别是基辅附近地区撤出，部署到该国东部和南部。

（来自欧罗巴出版社的信息）

继续阅读：