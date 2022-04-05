米古拉耶夫市遭到集束炮弹轰炸后，至少有11人死亡，46人受伤

A firefighter clears the rubble of a government building hit by Russian rockets in Mykolaiv on March 29, 2022. - A Russian strike battered the regional government building in the southern Ukrainian city of Mykolaiv, a key port under heavy assault for weeks, the regional governor said on March 29, 2022. Governor Vitaly Kim said that most people inside the building had not been injured but several civilians and soldiers were unaccounted for. (Photo by BULENT KILIC / AFP)

乌克兰米古拉耶夫市市长亚历山大·森克维奇报告说，在该国南部的米古拉耶夫市遭到集束炸弹袭击后，至少有10人丧生，46人受伤。

爆炸发生在居民区、两家医院、一家孤儿院、一家职业培训中心、十一所托儿所和十二所学校。此外，根据 “基辅独立报” 的记录，森克维奇在他的电报频道上说，在过去的24小时内，已有120人被疏散到敖德萨市和邻国摩尔多瓦。

因此，市长表示，由于袭击，英古尔地区的电力线路已损坏并已停电。但是截至下午6点30分（当地时间），网络已经修复，电力供应也已恢复。

但是，正如森克维奇证实的那样，斯尼古里夫卡、希罗克、普里布兹克、扎西拉、诺沃米科拉耶夫卡和巴尔马绍沃等城镇仍然没有电。

Muertos apilados en Mikolaiv

同时，乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）指责俄罗斯在布查大屠杀中 “歪曲事实”，并保证 “他们将无法欺骗整个世界”，因为有 “充分证据” 表明俄罗斯军队摧毁城市，绑架，折磨和杀害平民。

“现在是所有俄罗斯人都能了解他们的同胞中谁被杀害的全部真相的时候了。谁下了命令。根据乌克兰总统府的官方网站，谁对杀人事件视而不见。” 他在平常的晚间演讲中强调。

泽伦斯基回忆说，布查市有300多人 “被杀害和遭受酷刑”，根据乌克兰总统的说法，如果对整个城市进行彻底审查，这个数字 “可能会更大”。他补充说：“这只是一个城市。”

在这方面，他说，莫斯科 “已经在发起一场虚假的运动，以掩盖其在马里乌波尔大规模谋杀平民的罪恶感”，因此 “他们将试图掩盖罪行的痕迹”，这是他们离开布查时没有做的事情。

他说：“他们将在舞台上进行数十次采访，重新发行录音并专门杀人，以使他们看起来像是被别人杀害的，” 他补充说：“正在尽一切努力查明参与这些罪行的俄罗斯军方。”

（来自欧罗巴出版社的信息）

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