严重事故发生后，泰格·伍兹宣布他计划参加奥古斯塔大师赛

Golf - The Masters - Augusta National Golf Club - Augusta, Georgia, U.S. - April 4, 2022 Tiger Woods of the U.S. on the 9th green during a practice round REUTERS/Mike Blake

泰格·伍兹计划本周参加奥古斯塔大师赛，这将是他在交通事故中右腿严重受伤仅 13 个月后，高尔夫天文运动的惊人新回归。

他在奥古斯塔国家高尔夫俱乐部（佐治亚州）举行的新闻发布会上说：“现在我觉得自己要去参加比赛了，” 他在那里练习了一个星期，尝试打本赛季的第一个大满贯。“在高尔夫方面，我对自己能做什么毫不犹豫。步行是困难的部分，” 他透露。

这位 15 届大满贯冠军计划在周三进行九洞练习赛，并将在观看自己的身体从这次努力中恢复过来后做出最终决定。他在过去两天打了九洞练习赛后解释说：“这是关于我的身体将如何恢复以及第二天我的身体能做什么。”

伍兹表示，他认为自己可以赢得第六个大师赛冠军，以匹配杰克·尼克劳斯的历史纪录，尽管自2020年大师赛以来一直没有参加比赛，但由于covid-19，他认为自己可以赢得第六个大师赛冠军。

Tiger Woods quiere volver a jugar este jueves ante miles de fanáticos (Reuters)

值得记住的是，这位 46 岁的高尔夫球手住院了数周，在发生车祸后几个月都无法行走 2021 年 2 月。他后来说，他很幸运能活下来并用双腿逃脱：“那是一条艰难的道路。要说我要来这里玩...我本来会这么说的可能性很小。”

现在，他的计划是在大师赛上进行第 24 次开幕。这位北美体育明星上周测试了他在山道上行走的能力，并宣布有可能出现史诗般的卷土重来。周日，他在推特上说，他本周是否参加比赛将是一个 “比赛时间的决定”。

伍兹在周日和周一的练习赛中对自己进行了考验，自2019年以来，成千上万的球迷在奥古斯塔国家队（Augusta National）的首次完整观众比赛中为他提供了支持，当时他赢得了惊人的冠军头衔，完成了脊柱融合手术的康复。

Tiger Woods sufrió un espeluznante accidente en febrero de 2021 (EFE)

在本周，几位顶级高尔夫球手就这位大明星的回归发表了自己的观点。1992 年大师赛冠军弗雷德·库普斯在与他分享了九个洞后说：“他走路看起来不错。”“他没错过很多镜头，他开得很好... 这个家伙简直是虚幻的。”

澳大利亚人卡梅隆·戴维斯在周日的练习赛中与伍兹打了最后五个洞，他说：“我在17洞和18洞爬几座山的速度还是有点慢。打得不错。它的命中距离足够远，可以按照你需要的方式打洞。我看不出有什么理由不能在这里进行回合。”

伍兹在周四的第一轮比赛中开局将是这项运动历史上最令人惊讶的伤病回报之一，因为这位五届大师赛冠军自从在2020年大师赛上捍卫自己的冠军头衔以来一直没有正式参加比赛。戴维斯说：“他正在做你需要做的镜头。”“我打得不错。一切看起来都很扎实。如果你决定在周四参加比赛，很高兴在这里见到你。”

他的同胞布鲁克斯·科普卡（Brooks Koepka）曾四次获得大满贯赛冠军，他将寻找他的第一件绿色外套，他说：“我很高兴他看起来更健康，能够打高尔夫球。我们需要它，游戏需要它，每个人都需要它，粉丝们需要它。”

来自法新社的信息

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