Afore：这是从退休储蓄账户中扣除自愿供款的方法

在年度纳税申报表中，可以提交许多个人扣除额，并获得有利的余额，例如自愿缴款，即您向退休基金管理局（Afor e）支付的款项，正如康萨尔（Consar）为了工人的利益而召回的那样。

应该记住，个人扣除额是纳税人有权从其年度纳税申报表中的累计收入中减少的那些费用，该纳税申报表将在4月份进行。

在这方面，国家退休储蓄系统委员会（Consar）呼吁纳税人注意这一问题，并强调：“如果您去年向Afore帐户提供了自愿捐款，则可以将其扣除。”

但是，为了获得福利，自愿输入的额外资源或资源必须保留在账户中，直到他们年满 65岁。在这些情况下，唯一的例外是持有人丧失工作能力或无法工作。

怎么做？

*在提交周年申报表时，利害关系人必须进入 “个人扣除” 部分。

El proceso se realiza durante la declaración anual. (Foto: Pixabay)

*然后，您必须使用 “向特区提供的自愿捐款” 概念获取分配给储蓄的总金额。

*如果余额有利，纳税人必须包括银行间Clabe，如果获得批准，他们将在那里收到存款。

应该记住，纳税人将能够获得其他个人扣除，以便获得有利的补救措施，视情况而定。

其中一些是：学费，健康，住房，丧葬费等。但是，为此，必须提交凭证或发票。

关于他们的储蓄账户的资源，墨西哥退休基金经理协会（Amafore）回顾说，为未来的生活产生良好的养老金的责任是每个人的责任。

从这个意义上讲，有一些类型的自愿储蓄，例如：长期捐款，资源可以在账户中保留至少5年。您在Afore停留的时间越长，它将产生的回报就越高。

El saldo a favor es un beneficio. (Foto: Cuartoscuro)

税务管理局（SAT）宣布，2021年纳税申报表可能会在今年 4月30日之前提交。

该过程可以通过电子方式执行，只需要密码。如果获得的余额超过 15万比索，或者修改了CLABE帐户，则必须使用电子签名（电子签名）进行发送。

根据税务机关的说法，为了向纳税人提供更好的服务，时间表已经延长，并建立了一些互联网站点。如有进一步的问题或澄清，有兴趣的人士可进入国家税务总局的以下链接。这里。

年度纳税申报表将用于记录您的工资，扣除额的收入，以及执行年税的计算，以零提交，支付或要求余额，即退款或退还工人。

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