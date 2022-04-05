一名在节日上照顾汽车的男子在活动的抽奖中赢得了一辆新车

哈维尔·阿科斯塔（Javier Acosta）是乌拉圭东部马尔多纳多省的 “汽车看守人”。这就是那些在街上照顾汽车的人在该国所说的，当他们带着车辆离开时，他们会根据驾驶员的意愿获得报酬。这名男子前往该国中部的米纳斯市，参加了从4月1日星期五至4月3日星期日举行的第35届矿业和四月节。

除了有几位国家艺术家的表演外，音乐节还经历了一段激动人心的时刻，当时曾参加过汽车保养练习的阿科斯塔（Acosta）在抽奖中赢得了一辆新车。

该男子购买了 2482 号抽奖活动，周日晚上他赢了一辆雷诺桑德罗汽车。当一个女孩从一个巨大的罐子里掏出一张纸，上面写着汽车看守人买的号码，喊着 “Olé，olé，哈维尔” 之后，那个男人上了舞台，他们正在抽出数字，在场人士的掌声面前领取奖金。

根据阿科斯塔本人的说法，他每年都会和他的兄弟一起参加音乐节，他的兄弟住在米纳斯市所在的拉瓦列哈省。“最让我感到满意的是人们的鼓掌。那是让我感动最大的原因，与其说是奖金；它给了我快乐，” 获胜者告诉 Underlining。

Con el número de rifa 2.482, un cuidacoche que trabajaba en un festival ganó un automóvil Renault Sandero

20多年来，阿科斯塔（Acosta）一直致力于在该国不同地区保养汽车，通常是在运动较多的地方，因为小费会更高。例如，在埃斯特角城的比基尼海滩Parador酒店，它提供代客泊车服务。

采访是在马尔多纳多医院进行的，因为他的伴侣在那里接受妇科研究，以确定他们所期望的婴儿的性别。他说：“这个人的手臂向下走了 0 公里。”

乌拉圭的汽车保养

在乌拉圭，汽车保姆每天在街区工作八小时最多可赚取400乌拉圭比索（10美元）的收入。2019年，蒙得维的亚政府约有2,000名此类非正规工人。

2017年，何塞·玛丽亚·卡布雷拉和亚历杭德罗·西德关于乌拉圭汽车护理的研究发表在《经济分析杂志》上。这项分析表明，各省政府的正规化政策之所以存在，是因为根据该报告，只要该活动开始被系统合法化，它就会提高汽车护理的地位。但是，这并不意味着工作不再属于非正规市场。

该研究警告说，授予用益权，也就是说，每个区块分配一个区块，可能意味着汽车保姆有更大的工作保障。但是，正规化需要在社会中合法存在，因为获得许可证需要基本的程序，而且在许多情况下，这是一个问题，因为他们没有最新的证件。

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