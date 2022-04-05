波哥大96.8％的人口已经完成了针对covid-19的疫苗接种计划

Fotografía de archivo de una enfermera mientras prepara una dosis de la vacuna de Sinovac contra la covid-19 en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega





卫生部表示，截至2022年4月3日，共使用了15,770,894剂针对 COVID-19 的疫苗，据卫生部在SaluData网站上发布的 “疫苗计量器” 的最新报告所述。

向波哥大人口注射的这些剂量意味着波哥大96.8％的人口已经有完整的针对该病毒的疫苗接种时间表（两剂），而就3至11岁男孩和女孩的疫苗接种而言，据报道，该人口中有73.4％已经接种了第一次剂量。

应该注意的是，为了鼓励疫苗接种，本周二的秘书处允许疫苗接种点完成或接收针对 COVID-19 的加强疫苗剂量。该实体坚持说：“请记住遵守生物安全规程的重要性，例如：在封闭空间戴口罩，保持手部卫生以及确保保持身体距离以防止感染。”

大约有30个大型接入点供公民使用，无论他们拥有什么样的卫生制度，都可以免费使用Moderna，辉瑞，Sinovac和阿斯利康疫苗的应用。

在covid-19的omicron变种到达波哥大之后，最近几周感染有所减少，例如，到4月4日星期一，全国确认了307例新感染病例，10例死亡。

“波哥大目前有 1,497 例活跃的 COVID-19 病例。我们分享了最新的报告，其中包含按地区划分的传染病和更有趣的数据。#SaluDataTeTieneElDato 在那里，您可以找到有关该市冠状病毒的官方信息，” 卫生部说。

此外，根据SaluData的数据，感染人数最多的地区是苏巴269万，肯尼迪216万，恩加蒂瓦19.5万和乌萨肯（14.4万人）。

此外，尽管病例已大大减少，但秘书处已在全市设立了流动站，以确保跟踪Covid-19病例，以便获得免费的PCR检测。

在18个地点启用了24个摊位，开放时间为上午8点至下午5点，售完为止。应当指出，有关各方必须出示身份证件并提供基本的身份证件。反过来，每股收益还为其附属公司提供了其他需要安排的职位。

值得注意的是，在国家一级，该国在covid-19病例方面一直表现出稳定。流行病学和人口学主任克劳迪娅·奎拉尔（Claudia Cuéllar）在126号统一指挥所期间提出了一般性建议。

这位官员提出的要点是：“在规定的时间保持监视、追踪或测试设备；迅速进行遏制”，特别强调有危险因素的人群，她敦促按照准则中确定的优先顺序进行测试。

他补充说：“我们的局势非常稳定，但是我们不能说不会再生，也不能说我们不会突然有某些子族的进入，因此我们必须继续执行整个疫苗接种计划”。

同样，他指出，必须加强在部门和部门间层面采取的行动，这将对生活在哥伦比亚的人民的健康和福祉产生更大的积极影响。

奎拉尔重申，有必要在60岁及以上的人群中维持生物安全措施和加强疫苗接种，尽管死亡率很低，但他们仍然是构成这些比率的最大年龄组。







