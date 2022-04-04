对故意感染 COVID-19 的志愿者进行的第一项研究发现了什么

Female laboratory specialist holding test tube with cotton swab, medical science professional taking sample for lab analysis.

一些科学界认为存在争议的研究，因为人类是故意感染的，因此在 COVID-19 的传播方式方面得出了令人惊讶的结果。该研究的详细信息已于3月31日星期四发表在《 自然医学》杂志上。

在最杰出的结果中，他们指出， 感染 COVID-19 患者只需要将充满病毒的人类血细胞的大小降至最小。

尽管这些都是有价值的发现，但整个科学界并不接受故意将病原体接种给人体以确定其对人体的影响，尽管减少伤害的控制措施已经详尽无遗，特别是如果它是一种几乎未知的病毒，因为它制造了它是两年多前才出现的。

该研究的主要作者，传染病医生Christopher Chiu博士说：“的确，没有其他类型的研究可以做到这一点，因为通常患者只有在出现症状时才会引起您的注意，因此他们会错过前几天感染正在酝酿的所有日子。”伦敦帝国理工学院的免疫学家

Fueron reclutados 36 voluntarios de entre 18 y 30 años de edad, ninguno de los cuales presentaba una condición de riesgo ante la infección con el virus SARS-CoV-2 EFE/ Esteban Biba/Archivo

根据这项于2021年3月开始的研究的细节， 招募了36名年龄在18至30岁之间的志愿者，其中没有一个人有感染SARS-CoV-2病毒的危险条件， 这是他们参与分析的条件。这样，没有一个志愿者超重，没有肾脏、肝脏、心脏、肺部或血液问题。他们还形成了广泛的知情同意书，以便能够参与。

为了尽可能降低 COVID-19 病情恶化的风险，前 10 名受感染的参与者接受了抗病毒雷姆昔韦的药物， 该药物可以预防严重疾病。如果任何病例恶化，科学家们还可以给予单克隆抗体。最终， 雷姆德西韦是不必要的，研究人员永远不必向任何人提供抗体。

传染的形式是在志愿者的鼻子里插入一根细长的管子，里面装有一小滴液体，里面装有最初检测到的病毒株。 从那时起，他们每天 24 小时接受医疗监测，并在伦敦皇家自由医院的房间里呆了两个星期，那里有特殊的气流来防止病毒逃脱。

De los 36 participantes, justo la mitad, 18 de ellos, se infectaron, dos de los cuales nunca desarrollaron síntomas. Entre quienes se enfermaron, sus enfermedades fueron leves. Tenían la nariz tapada, congestión, estornudos y dolor de garganta (FOTO: IMSS/CUARTOSCURO.COM)

在 36 名参与者中，只有一半（ 其中 18 人）被感染，其中两人从未出现症状 。在那些生病的人中，他们的病情很轻。他们鼻塞、充血、打喷嚏和喉咙痛。

大多数感染 COVID-19 的研究参与者（83％）至少在某种程度上失去了嗅觉。九个闻不到任何东西。

大多数人的嗅觉丧失有所改善，但是在研究结束6个月后，尽管嗅觉有所改善，但嗅觉继续改变。 科学家发现这种情况令人担忧，因为最近的一项研究表明，气味的改变与大脑的变化有关。

邱说，研究人员对 参与者进行了认知测试，以检查他们的短期记忆和反应时间。 他们仍在分析这些数据，但他认为这些测试 “将非常有用”。

La mayoría de los participantes del estudio que contrajeron COVID-19, el 83%, perdieron el sentido del olfato, al menos hasta cierto punto. Nueve no podía oler nada EFE/Daniel Pérez

该研究中没有一名志愿者在感染中出现肺部受累。首席研究人员认为，这是因为他们年轻健康，并且接种了少量病毒。除了嗅觉丧失外，没有其他症状持续存在。

通过这项研究，科学家们对SARS-CoV-2病毒及其在体内的作用方式得出了至少八个结论。

1-少量病毒，大约 10 微米（ 即某人打喷嚏或咳嗽的一滴量）会使人生病。

2-COVID-19 的潜伏期非常短 。感染后大约需要两天时间才能开始消灭病毒。

Los especialistas pudieron comprobar algo que los epidemiólogos ya habían descubierto y es que las personas eliminan grandes cantidades de virus antes de mostrar síntomas (Getty Images)

3-专家们能够验证流行病学家已经发现的东西，那就是 人们在出现症状之前就消除了大量病毒。

4-平均而言，研究中的年轻健康志愿者会 将病毒排泄六天半 ，但有些人将病毒排泄了12天。

5-感染者可以在没有任何症状的情况下消除高水平的病毒。

6-引入病毒大约40小时后，可以在喉咙后部检测到它。

7-病毒花了大约58个小时才出现在鼻拭子上，最终增长到更高的水平。

8-横向流动测试，在家中进行快速检测，可以很好地检测一个人何时具有传染性。研究发现，这些类型的测试可以在70％至80％的活病毒产生之前诊断出感染。

进行的分析 证实了流行病学家表达的许多假设 ，并除其他外，证明了在感染人时戴口罩的重要性，因为这样可以保护附近的人。

Aproximadamente la mitad de los participantes del estudio nunca se enfermaron y nunca desarrollaron anticuerpos, a pesar de recibir exactamente la misma dosis del virus EFE/ Jeffrey Arguedas/Archivo

邱说，在取得成功之后，他将重复这种类型的研究，但这次是在感染了Delta变异体的疫苗接种者中研究他们的免疫反应。 这位科学家说，他的团队还计划继续研究没有生病的人。

他说：“这才是真正有趣的事情。”尽管接受的病毒剂量完全相同，但大约一半的研究参与者从未生病，也从未开发过抗体。

所有人都接受了针对密切相关病毒的抗体检查，例如原始的 SARS 病毒。因此，保护他们安全的不是交叉保护，而是另一回事。

邱说：“还有很多其他事情可以帮助保护我们。”“鼻子里有障碍物。有不同类型的蛋白质和物体是非常古老的原始保护系统 ，它们很可能促成了它们没有被感染，我们真的很想尝试了解它们是什么。”

了解可能有哪些其他因素在起作用，可以帮助我们在未来发生疫情时为人们提供更广泛的保护。

La doctora Kathryn Edwards, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas de la Universidad de Vanderbilt que escribió un editorial publicado junto con el estudio. La investigación, afirmó, ofrece información importante sobre la infección y el contagio con el virus SARS-CoV-2

范德比尔特大学的儿科传染病专家凯瑟琳·爱德华兹博士撰写了与该研究一起发表的社论。他说，这项研究提供了有关SARS-CoV-2病毒感染和传染的重要信息。

他说，为这项研究收集的血液和组织样本将在未来几年内继续进行分析。“可以这么说，我认为它们都在冰箱里，而且它们被塞满了。所以我认为这应该非常强大。”

最后，她认为，这项研究消除了人们对人类挑战研究的许多担忧，并为其他人铺平了道路。

他说：“我们不会对婴儿进行挑战性研究，也不会对患有慢性肺病的75岁儿童进行挑战性研究。”但是对于年轻健康的人来说，“我认为这些研究将是有用的，” 这位专家认为。

继续阅读



