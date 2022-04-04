三名警察被控在卡利全国罢工期间造成数名平民死亡

最近几个小时，侵犯人权行为专门局的一名检察官对三名警察提出了起诉，这三名警察涉嫌在卡利全国罢工示威游行中造成六名平民死亡。同样，据报告，穿制服的人对某些人身伤害案件负有责任。

其中提到的人之一是埃德加·维加·戈麦斯上校，他当时是卡利大都会警察的行动指挥官。此外，他还被任命为部门负责人和 “负责指导其下属恢复秩序的行动的人”。

根据检察官的报告，Vega Gómez本来不会采取纠正措施来防止政府部队的过度行为，因此危及参加示威活动的平民的尊严。现在，上校将不得不为严重杀人罪和人身伤害罪负责。

此外，内斯托·法比奥·曼西拉中尉也参与其中，他负责特种作战组（GOES）的人员，据称他们在游行外枪杀了抗议者和公民。袭击发生在两个不同的事件中：第一次发生在 4月30日，在 El Diamante 附近；第二次发生在 5月3 日晚上，更确切地说是在 Siloé 附近。

“据称，这名军官没有履行指挥和控制其部队的职责，也没有采取必要措施避免进一步的伤亡。该摘要表明，他将对严重杀人罪和人身伤害罪负责，” 检察官办公室在调查中解释说。

最后，巡逻员威尔逊·奥兰多·埃斯帕拉戈萨出现了。根据证据材料和技术证据，他应对 2021年4月28日下午发射导致一名年轻人死亡的射弹负责，该年轻人参加了在波多黎各雷莱纳区 CAI Villa del Sur 门前的动员活动。

调查表明，显然，这名穿制服的男子在抗议者 “手无寸铁” 时用武器向抗议者开枪，因此对其他人没有危险。“这位官员的行为本来是不成比例的，违反了那些维护秩序的人必须遵守的原则。从这个意义上讲，指控是针对严重杀人罪”，当局的报告总结道。

Manifestantes se enfrentan con miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) durante las protestas en Cali (Colombia). EFE/Ernesto Guzmán Jr/Archivo

关于全国罢工期间造成的破坏，卡利市长办公室通过4月1日发布的一项法令，下令重新安装位于首都巴列考卡纳西北部的塞巴斯蒂安·德·贝拉尔卡萨纪念碑。

让我们记住，去年，这座雕像被土著 Misak 拆毁，以示抗议税收改革。必须竖立新雕塑，尽管施加它有一些不利因素，因为它是城市的征服者，所以它被配置为这座城市的历史象征。

根据该法令，安全和司法、财政、基础设施、文化秘书处以及货物和服务管理特别行政股的秘书处将负责该项目，但是，应该指出的是，这项工作将进行重大修改，以主张新教社区的立场。

同样，还为提出不同的多元文化提案展开了公开竞赛。这些应该突出语言、价值观和卡莱尼亚对纪念碑的身份。

Instalarán nuevamente el monumento de Sebastián de Belalcázar (Colprensa)

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