他们为老年人的身体健康启用财产税法案

自4月1日以来，财政部开始开具财产税发票，该发票可在新的数字平台：虚拟办公室上获得，纳税人必须从那里使用电子邮件和安全密码进行注册，然后执行生成收据和付款的程序。

但是，由于并非所有公民都具备获得新技术手段的设施，财政部将把实物账单发给第一、二阶层、农村人口，第三阶层则发给60岁以上的成年人。

“根据CHIP的最后一封信，Predial的到期时间将有10％的折扣，从5月9日至24日错开；如果没有折扣，截止日期将持续到6月24日。也就是说，尚未申报和缴纳税款的纳税人将有一个多月的时间来获得福利，” 该实体说。

市长办公室将把实物账单发送给第1、2和农村的近700,000处房产以及260,000套三层房屋，这些房屋的房产归老年人所有。这些人将能够通过传统渠道缴纳财产税。

财政部长胡安·毛里西奥·拉米雷斯（Juan MauricioRamírez）则解释说，新平台 “将简化程序，并为波哥大超过260万Predial纳税人（包括那些将要分期付款的人）提供完整，准确和及时的信息。”

如何在虚拟办公室注册？

1.纳税人必须访问区库务秘书处的官方网站。

2。转到虚拟办公室部分，然后单击 “注册新虚拟办公室”，然后单击 “在此处注册”。

3.选择要注册的文档类型，然后填写请求的数据。

4.点击 “确定” 选项。

5。回答系统抛出的验证问题，然后单击 “提交”。应该记住，如果答案不正确，系统将不允许您在该过程中继续前进。

6。创建您的用户名和密码。如果您之前在页面上注册过电子邮件，则会显示此邮件，但您可以根据需要对其进行修改。

7.您将收到一封确认注册以激活帐户的电子邮件。

该虚拟办公室的新颖之处之一是，纳税人的用户将不再是其ID号，而是一封带有安全密码的电子邮件，此后将允许执行该程序。

如何下载和缴纳财产税？

进行相应的注册后，公民可以访问波哥大财政部秘书处的页面，下载并支付相应的发票。以下是要遵循的步骤：

1.找到虚拟办公室部分，然后选择 “统一财产税” 按钮。

2。使用之前创建的电子邮件和密码登录。

3.点击 “纳税人” 按钮进行所有交易和付款。

4.选择 “结算” 选项卡。

5。在下拉选项卡中选择 “财产税” 选项，选择2022年，然后单击 “搜索”。

6。将出现一个框，您可以在其中找到下载发票以及进行相应付款的选项。

物业税缴纳日期

今年，纳税人必须在6月24日之前履行该义务。但是，如果波哥大有兴趣以10％的折扣付款，则必须在5月9日至24日之间取消付款。

Fechas del impuesto predial Foto: Alcaldía de Bogotá

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