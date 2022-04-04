自俄罗斯入侵开始以来，联合国核证了乌克兰有3,455名平民伤亡

根据联合国人权事务高级专员办事处（人权高专办）的最新报告，截至4月2日午夜，俄罗斯入侵乌克兰共造成3,455名平民伤亡，其中包括1,417人死亡和2,038 人受伤。

人权高专办认为，实际数字要高得多，因为一些发生激烈战斗的地方的情报仍有待证实。

在 1,417人死亡中，人权高专办统计了293名男子、201名妇女、22名女孩和40名男孩，以及59名儿童和802名成人，其性别仍然不明。

在 2,038名受伤者中，有241名男子、187名妇女、41名女孩和38名男孩，还有92名儿童和1,439名性别仍然不明的成年人。

根据人权高专办的统计，在最近几天战斗加剧的顿涅茨克和卢甘斯克地区，有1,504人伤亡（468人死亡，1,036人受伤）：在政府控制的地区有1,185人伤亡（401人死亡，784人受伤），自封的地区有319人伤亡共和国（67人死亡，252人）受伤）

在伤亡发生时由政府控制的乌克兰其他地区（基辅市以及切尔卡瑟、切尔尼戈夫、哈尔科夫、赫尔松、基辅、尼古拉耶夫、敖德萨、苏梅、扎波罗热、第聂伯罗彼得罗夫斯克和日托米尔地区），有1,951人伤亡（949人死亡，1,002人）人权高专办的报告。

Fosa común en Bucha (Maxar/Reuters)

根据人权办公室的说法，大多数平民伤亡是由于使用了具有广泛影响范围的爆炸性武器，包括重炮炮击和多管火箭发射系统以及空袭和导弹袭击。

人权高专办指出，它 “注意到” 乌克兰总检察长办公室的报告，根据该报告，截至4月3日上午8时 (当地时间，格林威治标准时间5点)，已有158名儿童被杀，至少有258名儿童受伤。

总统沃洛德米尔·泽伦斯基说，在莫斯科改变了对乌克兰东南部的攻势之后，他成立了一个特别机构来调查俄罗斯军队从首都周围撤出的地区的屠杀事件。

大屠杀的规模仍在调查中，但乌克兰总检察长伊琳娜·韦内迪克托娃表示，已找到 410 名平民的尸体。

布查市长阿纳托利·费多鲁克告诉法新社，280具尸体被带到万人坑，因为不可能将它们埋在枪声范围内的墓地中。

卫星成像公司 Maxar 展示了它显示的照片是当地教堂内的万人坑。

市政工作人员 Serhii Kaplychnyi 告诉法新社，俄罗斯军队最初拒绝允许村民在布查埋葬死者。

（来自 EFE 和法新社的信息）

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