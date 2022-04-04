“十字架的移民之路” 大篷车被移交给了恰帕斯州的 INM 当局

Honduran migrant Kevin Hernadez, 20, gets his mouth sewed shut as part of a protest calling the Mexican government to speed up the humanitarian visa process, while he travels in a caravan heading the U.S., in Alvaro Obregon, Mexico, April 2, 2022. REUTERS/Jose Torres

今年的第二辆移民大篷车于上周五离开了与危地马拉接壤的墨西哥城市塔帕丘拉（Tapachula），目的是到达墨西哥城，该大篷车于本周日结束，当时它已移交给国家移民局（INM）的当局。

这辆大篷车因靠近圣周而被称为 “十字架的移民之路”，持续了三天，几乎没有向阿尔瓦罗·奥布雷贡（Álvaro Obregón）社区前进约16公里，实际上是在塔帕丘拉（Tapachula）的出口处，本周日约有400名移民同意完成有限的旅程。

该小组由来自尼加拉瓜、危地马拉、萨尔瓦多、洪都拉斯、危地马拉、秘鲁、哥伦比亚、多米尼加共和国、委内瑞拉、古巴、叙利亚和其他国家的人组成，成功地与移民当局建立了对话。

Miembros de la Guardia Nacional chocaron con migrantes en la ciudad de Tapachula, estado de Chiapas (Foto: EFE/Juan Manuel Blanco)

这是要将车辆送到Álvaro Obregón社区的中心，在那里停留了三天，然后转移到韦韦坦社区，然后从那里被带到塔巴斯科州和瓦哈卡州，据当局称，他们将在那里获得出于人道主义原因的签证继续前往目的地，或在适当情况下在墨西哥工作。

古巴人豪尔赫·桑切斯（Jorge Sánchez）告诉埃菲（Efe），他决定向INM特工投降，以便不再走路，没有问题并保持和平。

他说：“在不知道我们的命运的情况下，他们仍然占用我们空间来获得文件。”

根据移民及其同胞的其他人的说法，“穿越墨西哥变得越来越困难”，因此他们害怕继续行走并且非常怀疑，因为当他们到达墨西哥领土时，他们被带到塔帕丘拉的Siglo XXI移民站。

Fotografía de archivo de una caravana de migrantes en su mayoría haitianos en una carretera del estado de Chiapas (Foto: EFE/ Juan Manuel Blanco)

萨尔瓦多人沃尔特·布拉迪米尔·马丁内斯说：“我怀疑移民能否离开，因为我不知道他们会带我去哪里。”

本周日，INM 也呼吁（大部分）通过墨西哥的移民移民，其中大多数是中美洲和海地血统，因为他们最近几周采取了一种做法，以抗议他们认为对部分国家当局的支持很少或根本没有支持：嘴唇缝合或绝食。

该机构周日表示：“内政部国家移民研究所（INM）呼吁移民不要自残或成为第三方利益的人质，他们声称捍卫自己的人权，但会激励他们采取损害其身心完整的行动。”通过一份声明。

(Foto: REUTERS/José Torres)

该机构还表示，它对引起当局注意的这种做法感到遗憾，并坚持要求墨西哥在这方面的法律法规确定路线和护理实例，以维持安全、有序和正常的移民。

作为解决方案，该研究所提议移民去办公室规范自己的身份，“就像其他也留在同一个塔帕丘拉大篷车中的人一样，包括妇女、未成年人、老年人或残疾人等弱势群体”，他们在决定移民政策时说，“尊重人权，解决其根源并尊重法律确立的准则”。

移民此类抗议活动的最新事件发生在上周五，当时这辆名为 “移民十字架之路” 的大篷车的七名成员厌倦了在恰帕斯州的塔帕丘拉市被困数周甚至数月，而他们的情况没有得到解决，他们用针和线缝了嘴唇，同时他们警告说，从那一刻起，大篷车内每小时都会有一群人（今年迄今为止排名第二）复制这一行动。

采取这些做法的移民的意图是向当局施加压力，要求他们提供允许他们在墨西哥自由旅行的证件，以便到达他们打算寻求庇护的美国。





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