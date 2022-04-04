随着年龄的增长，免疫系统会变得越来越差

随着年龄的增长，免疫系统会变得更糟。它变得更容易受到感染，疫苗不再有效。随着年龄的增长，人们的适应性免疫功能普遍下降，对健康和预期寿命有重要影响。
先前的研究发现，在衰老过程中，人类外周血中免疫库的多样性普遍丧失；但是，对于其他免疫室或人类以外的物种中的曲目老化知之甚少。
免疫系统的有效性取决于它能够产生各种各样的不同抗体序列，具有相应广泛的抗原特异性，并能够根据抗原暴露逐步调整该抗体群体的组成。在人类中，抗体库测序发现了许多与年龄相关的重要变化，包括克隆和独特序列数量减少、参考突变增加、克隆扩张更频繁和更大、B 细胞选择改变以及记忆力改变。隔间。虽然个人内部曲目的多样性随着年龄的增长而减少，但个体之间的差异会增加，老年人的曲目之间的差异比年轻人的曲目差异更大。
由德国科隆马克斯·普朗克老龄化生物学研究所的达里奥·里卡多·瓦伦扎诺（DaríoRiccardo Valenzano）领导的一个研究小组解决了这个问题，调查了短暂的杀鱼是否患有免疫系统衰老。实际上，他们发现，与幼鱼相比，早在四个月大时，它们的循环抗体多样性就较少，这可能会导致免疫功能普遍下降。他的研究结果发表在专业期刊 eLife Sciences 出版物上。
免疫系统必须不断对新的病原体攻击做出反应，并记住它们在下次感染时要受到保护。为此，B细胞建立了一个信息库，并产生各种可以直接识别病原体的抗体。领导这项研究的瓦伦扎诺解释说：“我们想知道老年时抗体的库存。”很难研究人类一生的免疫系统，因为他们活得很长。此外，抗体只能在外周血中进行研究，因为从其他组织中获取样本是有问题的。这就是为什么我们使用 killis。它们是寿命很短的鱼，我们可以获得不同组织的样本。”Killis 是可以在实验室中维持的寿命最短的脊椎动物。他们的寿命只有三到四个月，在短时间内变老，并且由于这些特征，近年来已成为衰老研究的重点。
科学家们对该物种的免疫库进行测序进行了首次实验，证明成年杀手表达了链条曲目，并个性化了它们随着年龄的增长而迅速丧失多样性。“通过对分离的肠道样本的曲目进行测序，我们进一步发现，killites 的肠道抗体库表现出比整个身体更严重的年龄依赖性多样性丧失，这可能是由于患病率高得多的克隆在肠道中扩张，这种多样性的丧失与基因表达的变化有关，这表明B细胞的活性降低，” 这位专家说。
研究人员能够非常精确地表征杀虫剂产生的所有抗体。他们发现，年龄较大的鱼的血液中的抗体类型与年轻的鱼类不同。他们全身的抗体多样性也较低。“如果随着年龄的增长，不同的抗体减少，这可能会导致对感染的反应能力降低。现在，我们想进一步研究为什么B细胞会失去产生各种抗体的能力，以及它们是否有可能恢复活力从而恢复这种能力”，Valenzano总结道。
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