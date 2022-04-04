随着年龄的增长，免疫系统会变得越来越差

随着年龄的增长，免疫系统会变得更糟。它变得更容易受到感染，疫苗不再有效。随着年龄的增长，人们的适应性免疫功能普遍下降，对健康和预期寿命有重要影响。

先前的研究发现，在衰老过程中，人类外周血中免疫库的多样性普遍丧失；但是，对于其他免疫室或人类以外的物种中的曲目老化知之甚少。

免疫系统的有效性取决于它能够产生各种各样的不同抗体序列，具有相应广泛的抗原特异性，并能够根据抗原暴露逐步调整该抗体群体的组成。 在人类中，抗体库测序发现了许多与年龄相关的重要变化，包括克隆和独特序列数量减少、参考突变增加、克隆扩张更频繁和更大、B 细胞选择改变以及记忆力改变。隔间。虽然个人内部曲目的多样性随着年龄的增长而减少，但个体之间的差异会增加，老年人的曲目之间的差异比年轻人的曲目差异更大。

Es difícil estudiar el sistema inmunológico de un ser humano durante toda su vida porque viven mucho tiempo. Además, solo se pueden estudiar los anticuerpos en la sangre periférica, ya que es problemático obtener muestras de otros tejidos

由德国科隆马克斯·普朗克老龄化生物学研究所的达里奥·里卡多·瓦伦扎诺（DaríoRiccardo Valenzano）领导的一个研究小组解决了这个问题，调查了短暂的杀鱼是否患有免疫系统衰老。实际上，他们发现，与幼鱼相比，早在四个月大时，它们的循环抗体多样性就较少，这可能会导致免疫功能普遍下降。他的研究结果发表在专业期刊 eLife Sciences 出版物上。

免疫系统必须不断对新的病原体攻击做出反应，并记住它们在下次感染时要受到保护。为此，B细胞建立了一个信息库，并产生各种可以直接识别病原体的抗体。 领导这项研究的瓦伦扎诺解释说：“我们想知道老年时抗体的库存。”很难研究人类一生的免疫系统，因为他们活得很长。此外，抗体只能在外周血中进行研究，因为从其他组织中获取样本是有问题的。这就是为什么我们使用 killis。它们是寿命很短的鱼，我们可以获得不同组织的样本。” Killis 是可以在实验室中维持的寿命最短的脊椎动物。他们的寿命只有三到四个月，在短时间内变老，并且由于这些特征，近年来已成为衰老研究的重点。

El repertorio de anticuerpos intestinales de los killis exhibe una pérdida de diversidad dependiente de la edad mucho más dramática que el cuerpo en su conjunto

科学家们对该物种的免疫库进行测序进行了首次实验，证明成年杀手 表达了链条曲目，并个性化了它们随着年龄的增长而迅速丧失多样性。 “通过对分离的肠道样本的 曲目进行测序，我们进一步发现，killites 的肠道抗体库表现出比整个身体更严重的年龄依赖性多样性丧失， 这可能是由于患病率高得多的克隆在肠道中扩张，这种多样性的丧失与基因表达的变化有关，这表明B细胞的活性降低，” 这位专家说。

研究人员能够非常精确地表征杀虫剂产生的所有抗体。他们发现，年龄较大的鱼的血液中的抗体类型与年轻的鱼类不同。他们全身的抗体多样性也较低。 “如果随着年龄的增长，不同的抗体减少，这可能会导致对感染的反应能力降低。 现在，我们想进一步研究为什么B细胞会失去产生各种抗体的能力，以及它们是否有可能恢复活力从而恢复这种能力”，Valenzano总结道。

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