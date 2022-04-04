关于检察官安吉丽卡·蒙萨尔夫（Angelica Monsalve）移交的争议仍在继续，涉嫌影响力贩运的新细节

转移惩罚，通过这种方式，一些部门描述了委托给波哥大巡回法院法官的检察官安吉丽卡· 蒙萨尔维（Angelica Monsalve）移交给普图马约的情况，后者召集了里奥斯家族的三名成员对涉嫌犯下的罪行进行起诉。

关键是，根据检察官卡洛斯（Carlos）和弗朗西斯科·里奥斯（FranciscoRíos）的声明，他们将是一家赢得一百万美元收购TransMilenio的公司的真正所有者，但是当他们的侄子之一费利佩·里奥斯（FelipeRíos）担任该市议员时，就会发生这种情况波哥大，TransMilenIO 系统的所在地。

与激进变革领袖巴尔加斯·勒拉斯关系密切的哥伦比亚著名商人、记者达西·奎因的丈夫阿尔贝托·里奥斯·贝利利亚联系了前总检察长内斯托·温贝托·马丁内斯，据称后者联系了塞尔吉奥·阿尔博莱达大学校长罗德里戈，使问题变得更加复杂诺格拉向蒙萨尔维求情，以免对河流提出指控。

广播电台 La W 透露了一场爆炸性的谈话，据称会听到诺格拉向蒙萨尔维寻求帮助，但她拒绝了，指出了 “厌恶” 的情况。

Angelica Monsalve：他们认为是你影响我的决定。他们疯了。然后他们来这里看看如果你这样做会怎样。

罗德里戈·诺格拉：不，但如果我告诉你，我也会这样做。内斯托·温贝托的案例。听着，内斯特·温贝托是某某的朋友他是检察官。然后他对那个人说：他之所以如此，是因为他在这方面没有帮助我...我也会这样做，我想你也会这样做。我是检察官，你需要，“嘿，帮帮我那个人。”

AM：不，那是影响力交易。

RN：不，这不会影响交易。

AM：为什么？你需要去检察官那里才能解决案件。我是现任检察官，你为什么不来找我谈谈？也就是说，通过程序渠道。

RN：别成为 ri-di-cu-la。

AM：啊。

RN：快点。做事物的重建。我是我不认识的第三方，检察官是佩德罗·帕塔基瓦。我有个朋友我不认识佩德罗·帕塔基瓦，但我知道你是佩德罗·帕塔基瓦的朋友。“听着 Angelica，你看，这是佩德罗·帕塔基瓦所以别搞砸你的那个朋友，看看你能做什么。”还是不是？

AM：那么你会和内斯托·温贝托·马丁内斯一样做同样的事情来帮助朋友？

RN：好吧，如果我是那个人的朋友，我该怎么办？我还能怎么做？或者简单地说：“我帮不了你。”

AM：那么，它还能怎么做？你必须在法庭、法庭上、有律师的陪同下为自己辩护，不是吗？

RN：不，你错了。那你就不了解社会和世界了。当一个人要做出决定时，他有几种选择。一、二、三，好吗？

AM：是的。

RN：所以事实证明那个人不太了解这个案子，所以他去研究它。那家伙说 2 和 2 是 5，我想我会走这条路。但是，如果我有机会说 “嘿，2 和 2 不是 5，别成为 güevon，他们是 4”。看看你选择哪一个。

AM：Que eso...

RN：那就是生活。这就是生活，每一天都会出现。“不，不，只是他们让我着迷。”不是。

AM：太恶心了。

另一方面，总检察长办公室报告说，移交给普图马约·德·蒙萨尔韦不是报复，而是由于该部门的需要而搬迁，巴尔博萨检察官执政期间执行移交的3 000名官员也是如此。他们还指出，他继续审理蒙萨尔维案。检察官说：“我们从未考虑过改变各自分配的可能性。”

内斯特·温贝托·马丁内斯在3月31日发表的一份声明中评论说，他从未寻求与当归蒙萨尔夫会面或交谈。

马丁内斯保证，他没有发送或交付 “文件” 向检察官蒙萨尔维暗示没有理由提出指控。这位前检察官强调，他只是为任命提供了便利，他说他没有出席。

“阿尔贝托·里奥斯、罗德里戈·诺格拉和订户之间从来没有举行过 “峰会”。我也没有和卡塔琳娜·诺格拉博士谈过这件事。”这位前检察官在发给各媒体的五点声明中说。

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