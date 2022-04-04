乌克兰武装部队声称，三架俄罗斯飞机、一架直升机和两枚导弹击中

Miembros del servicio ucraniano operan un obús 2A65 Msta-B durante ejercicios de artillería y antiaéreos cerca de la frontera con Crimea anexionada por Rusia en la región de Kherson, Ucrania, en esta imagen de mano publicada el 28 de enero de 2022. Servicio de Prensa de la Operación de Fuerzas Conjuntas/Handout vía REUTERS - ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR UN TERCERO.

据乌克兰武装部队空军司令部报道，乌克兰陆军已保证，周日它击中了三架俄罗斯飞机，一架直升机和两枚巡航导弹。

乌克兰武装部队在其Facebook个人资料上报道：“乌克兰空军导弹部队前一天击中了六个空中目标：三架飞机，一架直升机和两枚有翼导弹。”

因此，他们解释说，在顿涅茨克和卢甘斯克分离主义地区的领土上，乌克兰武装部队 “拒绝了七次敌人的袭击”，并摧毁了两个装甲装备单位，四十三辆汽车和对手的太平间。

乌克兰陆军声明总结说：“乌克兰空军继续对敌方部队基地、军事装备纵队和后勤中心发动导弹炸弹袭击。”

Un militar ucraniano en el lugar de un bombardeo

同时，基辅当局周日报道，在乌克兰战争开始五个多星期后，共有11名乌克兰地区政客被俄罗斯囚禁。

乌克兰副总理伊琳娜·韦列舒克证实，基辅、哈尔科夫、米古拉耶夫和顿涅茨克地区的当地政客失踪。根据 Vereshchuk 的说法，正在就交换囚犯进行谈判。

该声明是在 Vereshchuk 周五报道说，86 名乌克兰士兵已从俄罗斯囚禁中获释之后发表的。

乌克兰当局还报告说，莫蒂申村长奥尔加·苏琴科和她的丈夫在基辅地区被发现死亡。

本周末普京军队重新控制了整个基辅地区的乌克兰发现了俄罗斯的野蛮行为：在首都西北 30 公里的布查市发生了 “蓄意屠杀”，在其他收复的城市中杀害了数百具平民尸体。

在令人震惊的发现之后，西方国家周日指责俄罗斯军队犯下 “战争罪”，乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基指责俄罗斯犯下 “战争罪”。对他们国家平民的 “种族灭绝”。

另一方面，乌克兰当局指责本周日在该国驻扎的俄罗斯军队对乌克兰妇女和女孩进行有选择性的性暴力。

在推特上发布的视频中，国会议员奥莱克西·贡查连科说，在离基辅不远的路边发现了几具裸体女人的尸体。他强调说：“你可以看到发生了什么，” 他补充说，在袭击妇女之后，俄罗斯人试图烧死她们的尸体。

Irpin 市长奥列克桑德·马库辛报告说，当地妇女和女孩被枪杀，并告诉德意志之声，她们后来被俄罗斯坦克击中。

乌克兰外交部长德米特罗· 库莱巴（Dmytro Kuleba）强调了推特上发布的视频消息，即乌克兰军队越快 “解放” 俄罗斯占领的领土，那里的人权就越受到尊重。

“妇女不会被强奸。孩子们不必看着母亲被强奸。库莱巴说，平民不会被杀害，并补充说，乌克兰需要支持才能实现这一目标：“我们现在需要武器，” 他强调说。

此外，人权观察组织（HRW）周日报道说，“在俄罗斯统治下的乌克兰地区发生了处决事件。控制摘要 “和可能构成战争罪的” 其他严重侵权行为.

2月27日至3月14日，该非政府组织记录了数十起案件，其中俄罗斯军队在哈尔科夫、切尔尼戈夫和基辅地区的被占领地区对平民犯下了构成战争罪的案件。根据该组织的一份声明，此类案件包括强奸、两起即决处决、一次又一次对六名男子实施的即决处决，以及其他针对平民的暴力和威胁事件。

（来自欧罗巴出版社的信息）

继续阅读：