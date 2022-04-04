罗德里戈·冈萨雷斯向佩德罗·卡斯蒂略爆炸，并要求避免抢劫：“我们的主要敌人是政府”

罗德里戈·冈萨雷斯（RodrigoGonzález）脸色不佳，开始了Amor y Fuego节目，在开始娱乐笔记之前，他毫不犹豫地对该国的局势发表了评论。我们记得，面对新进步党部队的干预，试图解锁中央高速公路，阻止抗议者袭击其他不符合失业标准的运输单位，抗议活动失控，街头正在经历暴力和混乱。

“我们的使命，展示功能，而我们在这里的目的是招待你，这就是我们目前在Willax Television播出的13年多的时间里所做的。但是，我们不能成为陌生人，我们不生活在一个平行的世界中，因为我们在娱乐，这并不意味着我们不担心，也不像其他像我们这样的秘鲁人一样感到沮丧，” 罗德里戈·冈萨雷斯说。

这位电视节目主持人在他的搭档吉吉·米特雷（Gigi Mitre）的陪同下说：“我们声援所有因交通停顿，正在发生的暴力抢劫以及我们所看到的事件而失去亲人的家庭。”他们对这种情况看起来更加愤怒。

GIGI MITRE FURIOSA 和佩德罗·卡斯蒂略

这位电视节目主持人展示了她对佩德罗·卡斯蒂略的政府有多生气，称之为邪恶。他说，即使表示总统也不知道自己的立场，因为尽管这是事实，但他不应该为该国发生的一切负责，但他几乎没有能力做出反应。

“好吧，我无话可说，你们中的许多人感到沮丧和愤慨，我们也一样。遗憾的是，我们来到了哪里，我们正在下沉得更深，从总统开始，我们的当局唯一表明的就是他们对国家的爱为零。他们唯一感兴趣的是他们的个人利益，这是我们发现自己处于这种情况的最后一根稻草，秘鲁已经受够了，” 他大声说。

米特雷表示，总统的意图是让我们的国家像古巴、委内瑞拉一样 “甚至更糟”。他说：“我们已经落入了一个邪恶的、无能的政府手中。”

罗德里戈·冈萨雷斯问人们

另一次，司机发言向民众下达命令。罗德里戈·冈萨雷斯（Rodrigo González）敦促他们团结起来，不要在秘鲁人之间作战，因为他们唯一的敌人是当今的政府。

“在我们开始娱乐之前，我唯一想说的是，这绝不能是秘鲁人对抗秘鲁人，这一切都是针对将我们带入深渊的政府，这不是我们之间的战争。看到人们掠夺市场。那个担任这个职位的人还必须经历很多事情才能拥有他出售的商品。我理解需要，但请记住，现在，我的主要敌人是政府，而不是我们中间。我们不要忘记这一点”，电视节目主持人总结道。

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