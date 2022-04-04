雨季：已有5,000多人受到影响，10人死亡

3月15日，该国正式开始了新的雨季。根据国家灾害风险管理局（UNGRD）的数据，截止日期为4月3日，在全国15个省的101个城市登记了149起事件，其中昆迪纳马卡，考卡，安蒂奥基亚，威拉，纳里尼奥和咖啡地区受影响最大。

这些事件伤害了代表5,500多人的2,365个家庭，造成10人死亡，14人受伤。同样，22所房屋被摧毁，另有736所房屋受到影响。

同样，他保证，基础设施报告显示，该国205条道路以及15座车辆和2座人行天桥遭到破坏。还损坏了 21条渡槽和12条下水道以及8所教育机构。

在纳里尼奥，在安库亚发生紧急情况之后，设立了一个统一指挥所，目的是在纳里尼奥政府、市长办公室和救济团之间建立联系，支持受降雨影响的社区和基础设施的应对战略。

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“当局将继续对风险地区的家庭进行预防性疏散；DAGRD 将继续对所有处于危险中的房屋进行评估；根据部门基础设施部，恢复受影响道路基础设施和干预措施的计划将取得进展的网站评论家。有几条受影响的渡槽，因此，纳里尼奥水务部门计划将提供技术和管理支持，以支持社区解决饮用水和基本卫生问题，” 该部门的风险管理管理局说。

4月3日，在桑坦德银行，由于El Canelo河流溢出，发生了紧急情况，由于浮桥完全倒塌导致银行损失，从马拉加通往Los Curos的道路上被称为La Batea的道路完全关闭。信息详细说明，Invias和该部风险管理办公室的机制仍在解决这种情况。

根据IDEAM的数据，降雨将持续到5月，尤其是在安第斯和太平洋地区。同样，对于奥里诺基亚（Orinoquia）和亚马逊（Amazon）地区，还会产生其他条件，例如来自非洲大陆南部的潮湿物质进入，因此该地区开始了从降雨量减少到降雨量增加的过渡。

在加勒比地区，预计与3月份相比将大幅增加，更确切地说是在玻利瓦尔和塞萨尔以南。该研究所还指出，预计本季的降雨量将比正常水平高出30％，不仅在该地区，而且在岛屿（圣安德烈斯和普罗维登西亚群岛），安第斯和奥里诺基亚也是如此。

面对这种情况，国家灾害风险管理股（UNGRD）保证，它领导启动了国家灾害管理委员会，以便使国家风险管理系统的能力社会化，并宣传每年这个时候将要面对的国家应对计划。

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