普京讨厌21世纪：他不是唯一的一个

美国纪录片制片人兼摄影师朱利安·布莱恩感觉到恐怖迫在眉睫。他知道他的相机可以捕捉到那场正在发生的战争的一些例子。因此，1939年9月，他在波兰华沙决定继续纳粹德国对民众发起的狩猎。正是在一个马铃薯农场里，他找到了第二次世界大战恐怖事件的综合体。这幅不朽的肖像显示，一个脱离接触的女孩-12 岁的卡齐亚 ·米卡（Kazia Mika）在她姐姐 14 岁的安齐亚·米卡（Andzia Mika）死气沉沉的尸体旁边，她在收集饥饿中绝望的块茎时被刺穿空中击中她的背部。接下来的几天，这张照片在地球上巡回演出，引起了公众的愤怒。它只能部分说明自那时以来纳粹的野蛮行径和笼罩欧洲的风暴。

这不是布莱恩（1899 年出生于美国宾夕法尼亚州）的唯一一张能够描绘东欧发生的事情的照片。有数十张充满生命恐怖的记录，这些记录在孩子、母亲或兄弟的眼前被扑灭，这些记录将用来预测阿道夫·希特勒最初犯下的种族灭绝。

在弗拉基米尔·普京下令入侵乌克兰的凌晨，沃洛德米尔·泽伦斯基的政府发表了一部漫画，展示了希特勒在兄弟般的居高临下的小普京旁边。除了模因的影响之外，在40天的围困中，还会有令人惊讶的相似之处。显示俄罗斯军队本周日在布查的所作所为的照片似乎是从布莱恩的镜头中以彩色和高清晰度出来的他自己。上个世纪的图像及时跳入今天。

普京错过了20世纪，讨厌21世纪。他没有掩饰自己的怀旧之情。他在2016年苏联解体25周年之际暗示了这一点，他说该集团的解体是 “ 二十世纪最大的地缘政治灾难 ”。自从他上台以来，他渴望帝国恢复伟大。这就是为什么它包围乌克兰直到渗透其领土的原因。他这样做是出于一个反复出现的借口：为了避免所谓的对居住在边界内的俄罗斯人口进行种族清洗而将其去纳粹化。嘲弄任何知情最低限度的人的智力。

El cuerpo de un civil asesinado por soldados del ejército ruso yace en la calle, en medio de la invasión rusa de Ucrania, en Bucha a pocos kilómetros de Kiev (Reuters)

乌克兰挑衅威胁要求加入北约和欧盟以发展和逃离莫斯科轨道的论点也是站不住脚的。在哪个善意的头脑中，有理由将凶手所犯罪行归咎于受害者？独立国际机构记录在案的是俄罗斯 —— 普京、他的将军和部队 —— 在乌克兰犯下战争罪和危害人类罪。 这场不人道的屠杀应该以漫长而大规模的纽伦堡结束。

国际社会几乎一致谴责在布哈市发生的事件。距首都基辅几公里，由于入侵部队的部分撤离，此时她的呼吸更加松了一口气。最后一次否认来自联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特。这位前智利总统明确表示：“在这一领域和其他领域出现的报告对可能的战争罪、严重违反国际人道主义法和严重违反国际人权法的行为提出了严重而令人不安的问题。”

离开鬼城后，俄国人留下了一条尸体河。他们中的许多人处于腐败状态。还有许多人有遭受酷刑致死的迹象。还有其他受害者遭受的细节，他们可能永远无法从遭受的痛苦中恢复过来：妇女和女孩因俄罗斯的大男子主义和有罪不罚而感到愤怒。这些会是克里姆林宫所说的 “特种行动” 吗？ 普京喜欢20世纪和布莱恩的照片 。

这很惊人而且具有讽刺意味。俄罗斯独裁者以他声称在邻国进行 “去纳粹化” 的名义可能造成迄今为止只对他本人、内心圈子和寡头的蔑视对他的士兵，然后传染给其他俄罗斯人民。这种危险情绪可能会无限增加，特别是在乌克兰其他地区，导致本已强大的国防收紧。仇恨将为国家的防务提供动力。普京为政治和经济孤立增添了动力。

只有少数盟友留给克里姆林宫首脑，他们还没有否认布查种族灭绝或其他暴行。 最应受谴责的沉默是俄罗斯的主要伙伴的沉默。尽管每天都有明显的恐怖，但中国仍然保持沉默 。她是莫斯科的盟友，因此，如果她不明确拒绝世界正在经历的恐怖经历，她就是这些战争罪的同谋。如果欧洲扩大对支持普京的人的制裁，其经济可能会受到损害。但显然，习近平也渴望20世纪。尤其是他的上半场。但是，我们将不得不等待共产党代表大会。它将辩论中国是否倾向于其领导人的政治野心，而不是经济结果，经济结果最终是促使这个巨人成长的原因，也是今天的承诺。

Kazimiera Mika llora frente al cuerpo sin vida de su hermana Andzia, asesinada por las tropas nazis en Varsovia, Polonia en septiembre de 1939 (Julien Bryan)

但这不是唯一的沉默。在拉丁美洲，没有人大声反对普京。几天前，只有哥伦比亚总统伊万·杜克（Ivan Duque）与泽伦斯基联系，表示声援并提供支持。 其他领导人宁愿回避人道主义承诺。他们不想冒犯他们的俄罗斯朋友。他们害怕大使 。以至于3月31日，该地区许多国家在联合国投票通过了一项针对莫斯科的决议，几乎在雷达之下。他们反对利用制裁作为政治威慑的工具。 阿根廷、玻利维亚、古巴、洪都拉斯和委内瑞拉与俄罗斯一起举手。不客气，普京 。巴西、巴拉圭和墨西哥表现出更多的胃口：他们投了弃权票。显然，该地区还有其他人怀念二十世纪。

此外，本周日，教皇方济各就乌克兰难民发表了非常简短的声明。他忘记谴责普京军队的野蛮行径。他说的是战争而不是入侵。他还有一个数学上的失误：他指的是 “成千上万” 的移民；有数百万移民。他写道：“由于战争，成千上万的人被迫逃离乌克兰。但是，许多人也被迫离开亚洲、非洲和美洲的家园。我的思想和祈祷与他们同在。”

但是，更仁慈地阅读 S upreme Pontiff 的推文也许可以找到字里行间的消息。 他列举了俄罗斯具有深远的政治、经济和军事影响的地方 。他谈到亚洲：莫斯科在那里埋下炸弹和死亡叙利亚，那里有数百万人不得不逃离内战的恐怖，这场内战使巴沙尔·阿萨德得以永久掌权。他谈到了拉丁美洲：委内瑞拉，克里姆林宫的另一位成员，多年来，数百万移民一直在流血，将尼古拉斯·马杜罗留在米拉弗洛雷斯宫。他谈到非洲：寡头们在那里投入欧元以夺取自然资源。

普京、他的将军和士兵在布查展示了他们的构成。最糟糕的是：还有一些层有待发现并曝光。尤其是在马里乌波尔（Mariupol）等被围困的城市或俄罗斯人继续流血，酷刑和强奸的其他城市中发生的情况。那些人类认为自己留下的 1939 年底布莱恩的照片以非常高的清晰度回到了那些仍然渴望二十世纪并对近几十年来最异常的暴行闭嘴的人的沉默。

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