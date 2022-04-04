检察官办公室解散了计划在巴兰基亚狂欢节上销售 400 多瓶掺假酒的网络

巴兰基亚狂欢节结束五天后，总检察长办公室透露，在节日期间，它查获了400多瓶掺假酒。当局说，他们发现了一个打算在巴兰基亚及其大都市地区销售该材料的犯罪网络。

当局详细说，搜查程序是在巴兰基亚以南的圣萨尔瓦多、拉斯尼维斯和圣罗克社区的建筑物中进行的。在诉讼过程中，四名被认定为莫妮卡·托斯卡诺·昆特罗、卡洛斯·安德烈斯·埃尔南德斯·马丁内斯、埃诺克·埃利亚斯·马丁内斯·阿科斯塔和赫拉尔多·纳兰霍的人被捕。

在查获的材料中，454瓶白酒属于不同类型：假冒威士忌、白兰地和杜松子酒。此外，他们还发现了1,200个瓶盖，815个空玻璃瓶，650个邮票，605个标签和4个塑料容器。

据称，由于发现了材料并当场抓获了这些材料，四名被捕者被控犯有食品腐败罪。此外，对于篡夺工业产权和植物育种者的权利，非法行使租赁酌处权的垄断活动，流通和使用官方效果或伪造邮票。

当局说，没有人接受指控，因此他们现在必须接受审判。在发生这种情况时，被指控的罪犯被转移到El Buen Pastor和El Bosque监狱，因为负责保障监督的第九市刑事法官接受了检察官办公室的请求，并为他们提供了保险措施。

当局强调停止销售这种掺假酒的重要性，因为可能有数百名当地人和游客受到影响。应当指出的是，根据巴兰基亚旅游信息系统的初步数据，狂欢节期间，有超过490,000名国内和国际游客登记到该市。与2020年相比，该指标增长了25％。

此外，嘉年华的普通公众有300万名观众。这些人享受了130多个活动的议程，包括游行，集市，展览，季节性活动和知识传播。

关于其制造商的财务恢复问题，当局保证，巴兰基亚狂欢节为53,000多人提供了促进经济发展的机会。其中30,000人，包括制造商，艺术家，工匠，音乐家，舞者，服装，培训师和制片人得以重新启动，这要归功于嘉年华议程和不同的运营商主导的项目。此外，来自与该党有关的行业的另有23,000人间接受益。

在受益的艺术家和制作人中，突出了对16,500多名舞者和3,800名音乐家的经济影响，音乐节期间至少雇用了144个乐团和音乐团体。

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