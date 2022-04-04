秘鲁：政府将提出法案，免除鸡肉、鸡蛋、面粉和面条等基本食品的销售税

经济和财政部长奥斯卡·格雷厄姆（Oscar Graham）宣布，将向共和国国会提交一项法案，免除在基本消费者中占有较大成分的产品的一般销售税（IGV）篮子，例如鸡肉、鸡蛋、面粉和面条。

经济部长表示，该立法倡议将于本周在部长会议获得批准，以便议会加快该提案，并在因价格高昂而难以购买这些产品的民众的要求后立即实施。

“我们本周将在部长会议上批准另一项措施，即作为基本篮子产品一部分的主要食品暂时豁免IGV。他说，我们正在免除 IGV 的鸡肉、鸡蛋、面条、面粉和肉类的责任，这将提交国会迅速批准。”

此外，他还保证，要使IGV豁免发挥作用，必须影响整个生产链。例如，就鸡肉而言，它必须包括玉米，并补充说，通过社会能源包容基金（FISE），气球的奖金从20鞋底增加到25底。

有了这个，经济部长批准了他昨天在万卡约（胡宁）的对话桌上宣布的内容，在抗议政府之后，向农民协会和承运人发表了讲话。

El ministro de Economía y Finanzas, Oscar Graham, en la reunión con los gremios de transportistas y agricultores, en Huancayo. Foto: Andina

食品价格

面对3月28日星期一开始的交通罢工，蔬菜和杂货的价格涨幅最大。尽管与这些部门的工会进行了对话并达成了协议，但基本家庭篮子继续增加。

在Infobae参观卡拉贝洛区的 “El Tambo” 市场时，人们知道价格有所上涨甚至商家自己也保证这些每天都在变化。

卖家的另一个担忧是蔬菜，尤其是胡萝卜和菠菜的短缺，因为直到上周五，他们都以很高的价格收到了这些蔬菜。鸡肉也是如此，大多数到达的水果都投放市场。

El pollo sigue aumentando su precio en Perú. Foto: Yuriko Cabeza/Infobae

燃油税豁免

格雷厄姆解释说，通过第068-2022号最高法令免除燃油税的决定将是有效期为九个月，每季度重新评估一次。

“只要国际上油价持续居高不下，我们就必须评估这项措施的扩大。同样，其永久性重新评估是由于对税收收入的影响，” 他补充说。

为了将免税转移到消费者支付的最终价格上，经济和财政部负责人表示，他已经与彼得罗佩鲁（Petroperú）进行了协调，以便从明天开始，其标价将降价纳入其中。

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