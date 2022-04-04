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星期日 3 四月 2022
奇諾

内政部声称已在安全方面投资了12亿美元

内饰组合负责人向元局警察局提供了能力，一个移动指挥和控制单位以及两架无人机

Newsroom Infobae

3 四月 2022
El ministro del Interior de Colombia, Daniel Palacios, habla durante una entrevista en su oficina de Bogotá, Colombia, 25 de marzo, 2021. Carlos Julio MartÍnez/Ministerio del Interior vía/REUTERS ATENCIÓN EDITORES ESTA IMAGEN FUE SUMINISTRADA POR UN TERCERO NO REVENTAS NO ARHIVO
El ministro del Interior de Colombia, Daniel Palacios, habla durante una entrevista en su oficina de Bogotá, Colombia, 25 de marzo, 2021. Carlos Julio MartÍnez/Ministerio del Interior vía/REUTERS ATENCIÓN EDITORES ESTA IMAGEN FUE SUMINISTRADA POR UN TERCERO NO REVENTAS NO ARHIVO

内政部长丹尼尔·帕拉西奥斯·马丁内斯（Daniel Palacios Martínez）陪同共和国总统伊万·杜克·马尔克斯（IvánDuque Márquez）访问了梅塔省，在那里他提供了能力并签署了基础设施工作启动纪要，这将加强内政部的安全和共存部门。

内政部负责人为该部门的警察，一个机动指挥和控制单位以及2架无人驾驶飞机运往比亚维森西奥市，并为阿卡西亚斯，巴兰卡，格拉纳达，盖坦港和比亚维森西奥等城市提供了30辆摩托车。

“到目前为止，内政部在该国的安全和共存方面投资了12亿比索，正如瓦尔加斯将军所说，通过警察战略基础设施国家政策委员会，我们将再投资5000亿比索，用其余的投资达到2比索内政部长补充说，在四年期结束时，投资额为10亿比索，用于安全和公民共存领域的投资。

同样，该官员签署了比亚维森西奥，耶拉斯港和巴兰卡·德乌皮亚消防局启动的法案，投资额将超过34.3亿美元。

“今天，我们正在庆祝非常重要的时刻，即三个消防局开始建设的会议纪要。帕拉西奥斯·马丁内斯（Palacios Martínez）说，内政部和国家消防局首次不仅提供坦克，车辆，快速干预设备中的机动泵和工具包，而且我们还达到了消防局的投资和建设。”

此外，还向Meta消防员交付了三台便携式电动泵，这将可以更好地应对紧急情况，它们将运往巴兰卡德乌皮亚，格拉纳达和洛佩斯港等城市，投资额超过4.98亿美元。

活动结束时，在共和国总统在场的情况下，签署了Fuente de Oro，巴兰卡·德·乌皮亚和埃尔卡斯蒂略市的 #SacúdeteAlParque 市开始工作的签名。

“今天，我们在梅塔省为这些城市签署了工作启动程序，以改善共存条件，因为我们知道，拥有专门用于文化，娱乐，体育，技术的空间的年轻人是没有暴力的年轻人。”政治投资组合负责人补充说。

杜克总统派出小组加强国家警察的工作

共和国总统伊万·杜克·马尔克斯（IvánDuqueMárquez）本周六领导了设备交付，以加强梅塔省国家警察和消防部门的工作。

总统在内政部长丹尼尔·帕拉西奥斯和国家警察局长豪尔赫将军的陪同下，在移交能力时说：“今天，我们再次向梅塔证明，这是事实，作为一个团队，如何建设一个国家以及如何建立安全。”路易斯·巴尔加斯·瓦伦西亚。

他解释说，交付的能力包括30辆高缸摩托车，最先进的无人机以及消防部门的8亿多比索装备。

杜克总统说：“这样做是因为这里有政府对梅塔和比亚维森西奥市的承诺。”

他强调，这是 “给该部门留出最多资源的政府”，也是 “四年来向国家警察注入最多资源的政府”。

在领导Apiay空军基地的第105号建设乡村研讨会之前，已向格拉纳达、阿卡西亚斯、巴兰卡德乌皮亚和盖坦港等城市的警察交付了价值9.43亿美元的30辆本田XRE 300摩托车。

还有一个远程载人空中系统（SIART）和2架价值18.35亿比索的无人机。

此外，Meta Fire Department还收到了三台大功率便携式消防泵，用于控制消防车辆无法进入的偏远地区的火灾。这些元素在435加仑的水上运行。

这些要素将使巴兰卡德乌皮亚，格拉纳达和洛佩斯港的市政当局受益。

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