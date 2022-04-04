内政部声称已在安全方面投资了12亿美元

El ministro del Interior de Colombia, Daniel Palacios, habla durante una entrevista en su oficina de Bogotá, Colombia, 25 de marzo, 2021. Carlos Julio MartÍnez/Ministerio del Interior vía/REUTERS ATENCIÓN EDITORES ESTA IMAGEN FUE SUMINISTRADA POR UN TERCERO NO REVENTAS NO ARHIVO

内政部长丹尼尔·帕拉西奥斯·马丁内斯（Daniel Palacios Martínez）陪同共和国总统伊万·杜克·马尔克斯（IvánDuque Márquez）访问了梅塔省，在那里他提供了能力并签署了基础设施工作启动纪要，这将加强内政部的安全和共存部门。

内政部负责人为该部门的警察，一个机动指挥和控制单位以及2架无人驾驶飞机运往比亚维森西奥市，并为阿卡西亚斯，巴兰卡，格拉纳达，盖坦港和比亚维森西奥等城市提供了30辆摩托车。

“到目前为止，内政部在该国的安全和共存方面投资了12亿比索，正如瓦尔加斯将军所说，通过警察战略基础设施国家政策委员会，我们将再投资5000亿比索，用其余的投资达到2比索内政部长补充说，在四年期结束时，投资额为10亿比索，用于安全和公民共存领域的投资。

同样，该官员签署了比亚维森西奥，耶拉斯港和巴兰卡·德乌皮亚消防局启动的法案，投资额将超过34.3亿美元。

“今天，我们正在庆祝非常重要的时刻，即三个消防局开始建设的会议纪要。帕拉西奥斯·马丁内斯（Palacios Martínez）说，内政部和国家消防局首次不仅提供坦克，车辆，快速干预设备中的机动泵和工具包，而且我们还达到了消防局的投资和建设。”

此外，还向Meta消防员交付了三台便携式电动泵，这将可以更好地应对紧急情况，它们将运往巴兰卡德乌皮亚，格拉纳达和洛佩斯港等城市，投资额超过4.98亿美元。

活动结束时，在共和国总统在场的情况下，签署了Fuente de Oro，巴兰卡·德·乌皮亚和埃尔卡斯蒂略市的 #SacúdeteAlParque 市开始工作的签名。

“今天，我们在梅塔省为这些城市签署了工作启动程序，以改善共存条件，因为我们知道，拥有专门用于文化，娱乐，体育，技术的空间的年轻人是没有暴力的年轻人。”政治投资组合负责人补充说。

杜克总统派出小组加强国家警察的工作

共和国总统伊万·杜克·马尔克斯（IvánDuqueMárquez）本周六领导了设备交付，以加强梅塔省国家警察和消防部门的工作。

总统在内政部长丹尼尔·帕拉西奥斯和国家警察局长豪尔赫将军的陪同下，在移交能力时说：“今天，我们再次向梅塔证明，这是事实，作为一个团队，如何建设一个国家以及如何建立安全。”路易斯·巴尔加斯·瓦伦西亚。

他解释说，交付的能力包括30辆高缸摩托车，最先进的无人机以及消防部门的8亿多比索装备。

杜克总统说：“这样做是因为这里有政府对梅塔和比亚维森西奥市的承诺。”

他强调，这是 “给该部门留出最多资源的政府”，也是 “四年来向国家警察注入最多资源的政府”。

在领导Apiay空军基地的第105号建设乡村研讨会之前，已向格拉纳达、阿卡西亚斯、巴兰卡德乌皮亚和盖坦港等城市的警察交付了价值9.43亿美元的30辆本田XRE 300摩托车。

还有一个远程载人空中系统（SIART）和2架价值18.35亿比索的无人机。

此外，Meta Fire Department还收到了三台大功率便携式消防泵，用于控制消防车辆无法进入的偏远地区的火灾。这些元素在435加仑的水上运行。

这些要素将使巴兰卡德乌皮亚，格拉纳达和洛佩斯港的市政当局受益。

继续阅读：