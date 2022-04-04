国防部长露面，让水龙头工人暴露于承运人的暴力指控

国防部长何塞·路易斯·加维迪亚（JoséLuis Gavidia）今天下午出席了中央高速公路13公里处，那里有纠察队和封闭道路。他保证，他们一直在努力解决属于所有人的经济危机。“听我们说。昨天，燃油价格已经下调。”这句话引起了在场开始抱怨的人的愤怒。

“如果他们不让我说话，我们就不会互相理解。如果你昨天还没看到新闻，那么我们的设备会取消ISC。他说，水龙头并没有真正降低同样的措施，我们必须要求水龙头也降低价格。”

正是在那个时候，新教徒要求部长陪同他们到该地区水龙头查看价格。他们向彼得罗佩鲁（Petroperú）加油站前进了几米，发生了一起令人遗憾的事件。

事实证明，汽油价格在20鞋底左右。但是抗议者变得暴力起来，拿出价格标志然后敲门，以便水龙头管理员可以出来给出解释。

不久之后，部长表示中央高速公路已经解放，但事实证明情况并非如此。他告诉媒体：“我们已经与民众进行了交谈，他们知道这不是抗议的方式，中断交通就是侵犯其他公民的权利。”

据他说，公民已经在和平地迁移到自己的家园。他说：“他们声称，我们必须面对公平的需求，这是可以理解的。”

他还说，政府已经在解决一些问题，民众 “必须相信” 其他问题将得到解决，例如通行费和免除家庭篮子中产品的IGV责任。

“我们正在尽一切努力应对这场遍布全球的危机。我们不要用政治危机加剧经济危机，政治危机无助于解决问题，“他强调说。

加维迪亚认为，每个人都必须尽自己的一份力量才能摆脱危机。

他补充说：“政治家们也不要互相反对，希望国会议员能陪伴我们成为他们在各自地区记住他们的作品的设计师。”