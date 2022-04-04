La Segura 透露她因 “药物中毒” 住院

几天前，纳塔利娅·塞古拉（Natalia Segura）紧急返回医院，她的追随者认为，她正在经历几周前进行的生物聚合物戒断是康复的复发。尽管也有人指出脊髓损伤会导致慢性疼痛，这是他重新进入医疗中心的原因。

但是，来自卡利的影响者决定消除对此的所有疑问，并透露，与以前困扰她的健康并发症相反，她的新不适是由于 “药物中毒” 造成的。

根据他上周日晚上发表的一些Instagram报道，他中毒是在他为了治疗疼痛而戴上医生处方的补丁后发生的。

正如内容创作者指出的那样，血清素综合征是一种危及生命的疾病，是由中枢神经系统活动增加引起的，而中枢神经系统活动通常与药物有关。

根据MSD手册，症状可能包括精神状态改变、体温过高以及自主神经和神经肌肉多动症。

同样，这位来自瓦莱考卡纳的年轻女子向她保证，她的母亲亚历山德拉·梅娜（Alexandra Mena）以及几个来医院的朋友陪伴着她，以免日子过得那么长。

根据她在 YouTube 上的一段视频，一切都发生在几年前，当时她要求哥哥和祖母陪她上车，车停在几个街区之外，在那里她被枪杀了好几次，根据她的说法，她是从前男友那里收到的当时的情人。

进入车内后，当她感觉不到身体的下半部分时，她开始尖叫，于是邻居帮了她，把她送到医院，在那里她不得不做了两次胸部手术，但是医生告诉她她不会再走路了，她记得很不愉快，因为，对她来说，必须至少给人一种希望之光, 并说, 通过工作, 至少可以恢复 “一根手指, 仅此而已” 的动作.

尽管她接受了数年的治疗，但拉塞古拉（La Segura）身上还留下了几处后遗症，因为她无法跑步或穿高跟鞋，平衡不佳，会使她痉挛（肌肉变得紧张，疼得很多），当天气很冷时，她无法很好地移动。此外，尽管他很感激他今天能走路，但它们会给他带来抽筋和其他不适。

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