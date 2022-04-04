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星期一 4 四月 2022
奇諾

La Segura 透露她因 “药物中毒” 住院

有影响力的人将这种中毒归咎于一直在治疗她疼痛的医生，并借此机会澄清说她的整形外科医生与它无关

Newsroom Infobae

4 四月 2022

几天前，纳塔利娅·塞古拉（Natalia Segura）紧急返回医院，她的追随者认为，她正在经历几周前进行的生物聚合物戒断是康复的复发。尽管也有人指出脊髓损伤会导致慢性疼痛，这是他重新进入医疗中心的原因。

但是，来自卡利的影响者决定消除对此的所有疑问，并透露，与以前困扰她的健康并发症相反，她的新不适是由于 “药物中毒” 造成的。

根据他上周日晚上发表的一些Instagram报道，他中毒是在他为了治疗疼痛而戴上医生处方的补丁后发生的。

正如内容创作者指出的那样，血清素综合征是一种危及生命的疾病是由中枢神经系统活动增加引起的，而中枢神经系统活动通常与药物有关。

根据MSD手册，症状可能包括精神状态改变、体温过高以及自主神经和神经肌肉多动症。

同样，这位来自瓦莱考卡纳的年轻女子向她保证，她的母亲亚历山德拉·梅娜（Alexandra Mena）以及几个来医院的朋友陪伴着她，以免日子过得那么长。

根据她在 YouTube 上的一段视频，一切都发生在几年前，当时她要求哥哥和祖母陪她上车，车停在几个街区之外，在那里她被枪杀了好几次，根据她的说法，她是从前男友那里收到的当时的情人。

进入车内后，当她感觉不到身体的下半部分时，她开始尖叫，于是邻居帮了她，把她送到医院，在那里她不得不做了两次胸部手术，但是医生告诉她她不会再走路了，她记得很不愉快，因为，对她来说，必须至少给人一种希望之光, 并说, 通过工作, 至少可以恢复 “一根手指, 仅此而已” 的动作.

尽管她接受了数年的治疗，但拉塞古拉（La Segura）身上还留下了几处后遗症，因为她无法跑步或穿高跟鞋，平衡不佳，会使她痉挛（肌肉变得紧张，疼得很多），当天气很冷时，她无法很好地移动。此外，尽管他很感激他今天能走路，但它们会给他带来抽筋和其他不适。

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