国家统计局：这是第三届全国撤销授权论坛

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

4月3日星期日，举行了第三届全国撤销授权论坛，安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统（AMLO）将于4月10日向该论坛提交。国家选举研究所（INE）组织的辩论由记者路易莎·坎图（Luisa Cantú）主持，反对撤销塔巴斯克斯的来宾是追随民主协会全国董事会成员利泽特·巴斯克斯和艾萨克·德Paz，下加利福尼亚自治大学教授。

就他们而言，赞成AMLO离开总统任期的人是《哈利斯科学壁画》报纸的社论家索非亚·奥罗斯科和政治分析家兼宪法教师南希·德·圣地亚哥。在一个小时的时间里，四位嘉宾就洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）担任联邦行政长官的表现进行了辩论，并讨论了各种问题。

首先，辩论围绕着总统在六年任期内到目前为止是否失去了信心。在这方面，反对撤销立场的客人指出，由于实施了针对不同群体的社会计划，以及在有关弱势儿童权利的宪法进步方面，塔巴斯克尼奥一直保持着信心社区和个人非裔墨西哥人.

Este domingo tres de abril se llevó a cabo el Tercer Foro Nacional sobre la Revocación de Mandato (Foto: Twitter/ @ElConsultor2)

分析师南希·德·圣地亚哥（Nancy de Santiago）表示，她为这些立场辩护，赞成废除 “因为所谓的 “第四次转型” 所意味着的制度破坏，以及它们导致倒退的民主（...），我们对媒体面前策划的竞选活动感到遗憾劝阻、混淆和操纵那些我们知道本届政府在追求共同利益方面失败的人，因为政府推动批准该政府”。

赞成撤销的立场指出，由于缺乏对人权问题的良好监督，AMLO已经失去了公民的信任，并揭露了2022年迄今为止在墨西哥遇害记者的案件，以及墨西哥目前面临的法医危机强迫失踪, 这种情况导致妇女团体组织起来寻找下落不明的亲属.

利泽特·巴斯克斯（Lizette Vázquez）和艾萨克·德帕斯（Isaac de Paz）则强调，反洗钱组织政府已致力于为大多数处境最不利的人口（包括妇女，儿童和老年人）创造福利，他们每月获得奖学金或养老金，这帮助许多墨西哥人应对卫生紧急情况导致了经济危机

Andrés Manuel López Obrador se someterá al proceso de Revocación de Mandato el próximo 10 de abril (FOTO: MOISÉS PABLOCUARTOSCURO.COM)

他们还强调了由AMLO领导的墨西哥政府在 COVID-19 疫情背景下的作用，因为这种情况的特点是没有限制性和专制性，根据下加利福尼亚自治大学的教授的说法，这种情况激发了社会信心在开展经济活动时。此外，据指出，到目前为止，已实现的疫苗接种百分比与墨西哥加入联合国（UN）的 Covax机制有关。

但是，南希·德·圣地亚哥（Nancy de Santiago）将冠状病毒大流行的管理描述为 “糟糕”，并回顾了国家行动党（PAN）的指控，即尽管没有专业执照，但古巴医生仍前往墨西哥参加应急治疗。最后，索非亚·奥罗斯科指出，撤销授权应该是一项民主行动，而不是 “促进或结盟力量的运动”。他总结说，令我感到遗憾的是，公职人员或担任民选职位的人放弃了工作，开始推动本应自发的投票。”

在辩论期间，跨学科独立专家组（GIEI）最近披露了43名学生从Ayotzinapa失踪、玛雅火车、该国的军事化、预防性保健以及人们对该国不安全的看法等情况也是如此。讨论过。

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