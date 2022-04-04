“冰雹”，这部电影选择一次成为一切而失去了机会

H@@ ail 讲述了成功的电视气象学家米格尔·弗洛雷斯（吉列尔莫·弗朗切拉）的故事设法制作了自己的天气节目。在第一个广播中，他以摇滚明星的身份到达。每个人都想要他，邻居向他征求意见，人们在街上拦住他，生活对他微笑。该节目首次亮相，米格尔（Miguel）入睡，这给布宜诺斯艾利斯市带来了好消息：夜晚天气会很好。当他第二天醒来时，他发现自己的世界已经崩溃了：一场可怕的冰雹降临在这座城市。那些遵循他无懈可击的建议的人失去了汽车，宠物，悬挂的衣服，都对成为第一敌人的米格尔感到失望。绝望的是，他带着小鱼奥斯瓦尔多（Osval do）逃到了科尔多瓦（Córd oba），那里是他出生的地方，女儿居住的地方，与他有着遥远的关系。

这就是 H ail 的开始，这是一部喜剧剧，一次遍历多种流派，却没有融入任何一种类型。一切都以脆弱的方式捆绑在一起，首先是出租车司机路易斯（Peto Menahem）的平行故事，路易斯（Peto Menah em）盲目地相信弗洛雷斯，成为朋友和家人嘲笑和嘲笑的受害者，因为他把车露在外面。出租车司机的家人不停地走向阿根廷最糟糕的习惯，但这不是整部电影的基调，而是出租车司机家人的基调，这是 Granizo 品牌中的一种胶囊系列。否则，常见的地方不可能包含电影所涉及的所有类型。

更多的东西在没有任何力量的情况下来来去去。最初的创伤性射线发生在1997年，标志着米格尔和他的女儿卡拉（Carla）的生活，卡拉是气象学家的现任女友，他们的关系无关紧要，但后来也许不是，那些失去狗并因此而从剧本中删除的邻居主角没有可能的主张，他们每个人都决定削减剧本，留下一部长达两小时的电影，人们猜测这部电影本来可以更广泛。这部电影的剧本不一致，构成了重大冲突，其余部分则以惊人的不整洁性修补了其余部分。细节是薄膜产生最多水的地方。神秘的漫画面既不有趣也不吸引人，这是一种非常笨拙的混合体。

当她想成为喜剧片时，Francella 会轻松移动。他和他的宠物鱼奥斯瓦尔多是唯一可以从演员阵容中救出来的东西，他们给他的小东西无能为力。导演马科斯·卡内瓦莱（Marcos Carnevale）用一些强制无人机在电视上拍摄，再次以戏剧性的一面失败了，他从未设法建立联系。最好的电影是导演，显然弗朗切拉也是如此，他表明，如果剧本和导演挑战他这样做，他可以扮演任何角色。

而且，从字面上和隐喻上讲，这部电影的最后几分钟无意说出可预见的结局，都是一场灾难。如果不受到电影敏感性的伤害，很难经历别人的耻辱风暴。有一部充满道德故事气息的喜剧，但是 H ail 选择立刻成为一切，却失去了机会。作为奖励，在一部比其他任何事情都更难以理解的电影中，少数客串露面的记者既粗暴又毫无用处。永远不会知道他们想做什么，但这表明他们没有成功。

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