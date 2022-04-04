2022 年格莱美奖：赛琳娜·戈麦斯在 2022 年格莱美颁奖典礼和社交媒体宣称上失去了提名

尽管歌迷寄予厚望，但赛琳娜·戈麦斯（Selena Gomez）在 “最佳拉丁流行专辑” 类别中失去了 2022年格莱美奖对阵 Álex Cub a的唯一提名。这位墨西哥血统的歌手没有出席颁奖典礼，但是通过网络已经开始抗议美国国家唱片艺术与科学学院的决定。

尽管诸如Paramoun t + 之类的电视广播和流媒体平台尚未开始，但某些类别的结果已经揭晓，这就是专辑 Mendó 抢走歌手的第一张西班牙语EP Revelación 的方式，将自己定位为当晚最伟大的赢家之一，因此在她作为歌手的整个职业生涯中的首次提名中，这位前迪士尼女孩将她的第一台留声机授予她。

这位美国歌手的名字已经在 Twitter 等社交网络上流行了好几个小时，但是直到她失败的消息传出后，格莱美奖和拉丁格莱美奖的官方报道都充斥着负面评论，其中对格莱美奖的抱怨和不喜欢经过认证的选民的决定充满了负面评论，对认证选民决定的抱怨和不喜欢充斥着负面评论，表明完全不赞成，这给仪式带来了糟糕的时刻，因为其他拉丁艺术家获胜的好消息已经传给了背景。

Así se compartió la noticia (Foto: Twitter)

在不赞成的评论中，可以找到一个普遍的说法：赛琳娜·戈麦斯必须赢得留声机。这个数字平台的用户毫不犹豫地分享照片甚至模因，以数字方式向学院证明他们的决定不正确，甚至要求停止观看第64届格莱美奖的电视广播。

“格莱美奖的这类决定并不会失去对奖金的全部兴趣。”“启示录是赛琳娜·戈麦斯最好的专辑之一，也许仅次于 Revival，但对学院来说仍然非常有勇气。”“我们都知道，如果赛琳娜没有像西班牙音乐那样赢得这个类别的冠军，那么她就不可能在职业生涯的其他阶段用英语赢得胜利。”“格莱美奖只是表明，只要他们在广播地点提供观看次数或观众，对他们来说什么都不重要，但最后，如果他们知道赛琳娜无法赢得他们提名她的类别，那么在监视中与我们有更多的观看次数吗？”，可以在向获奖者宣布的推文中阅读。

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《启示录》是第四部扩展剧本 EP-延伸播放，被用作音乐录制格式的名称；持续时间太长，不能被视为歌手的单曲，也太短而不能被视为歌手的专辑。这是他们的第一张完全以西班牙语制作的唱片，于2021年3月12日通过唱片公司 Interscope Record s发行。戈麦斯与 Albert Hype、DJ Snake、Jota Rosa、Maro、Neon16 和 Tainy 等多家制作人合作，实现了所需的声音。这是赛琳娜第一个获得格莱美奖（拉丁和美洲）提名的音乐作品。

Fotos del disco (Foto: Instagram/@selenagomez)

他是加拿大国有化的古巴歌手、词曲作者、音乐家和作曲家，用西班牙语和英语唱歌。他凭借专辑《年度世界音乐》获得了两次朱诺奖：2006 年获得烟草烟雾奖，2008 年获得第二张专辑《Agua del Pozo》。亚历克斯尚未为自己在2022年版中的胜利大声疾呼，但是赛琳娜·戈麦斯（Selena Gomez）的粉丝们让他知道该奖项不适合他。

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