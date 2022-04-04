政府将继续分析夏令时的好处；AMLO排除了经济因素是决定性因素

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 05ABRIL2019.- Este fin de inicia el Horario de Verano, el sábado antes de ir a dormir se recomienda adelantar el reloj una hora. FOTO: ARTEMIO GUERRA BAZ /CUARTOSCURO.COM

2022年4月4日上午，墨西哥宪法总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AMLO）证实，正在对节能和健康影响进行全面分析，以决定是否继续在墨西哥实行夏令时。

总统保证，国际经济环境对这一决定很重要，但是，这不是主要的事情，因为他的政府旨在 “为人民的利益进行治理”；这是指墨西哥证券交易所（BMV）在2019年为推进其经济发展所做的调整拍卖会因美国的时间变化而缩短一小时，以便与纽约市场保持一致，

因此，他认为他的政府应该专心处理其他情况。

洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）一再重申，他正在解决反对派的 “不安”，以及他对自现已解散的联邦区（DF）担任政府首脑以来一直坚持的节能主张的质疑。

Daños a la salud se están analizando para tomar la decisión de eliminar el Horario de Verano (FOTO TERCERO DÍAZ /CUARTOSCURO.COM)

“自从我们是反对派以来，人们感到不舒服，因为没有进行协商，有人谈论储蓄，但没有表明确实节省了电力，现在我们想看看这些节省是否存在并与之进行比较时间表变更可能造成的损坏”

他在上个月受到美国参议院发布的决议的质疑后发表评论，该决议将夏令时从2023年起永久化，以确保其居民有更多的白天时间。

但这并不是AMLO第一次试图消除上述临时性变更。在2000年至2005年担任墨西哥城政府首脑期间，他试图推动一项防止发生变革的法令。

他的论点是，不应改变这种状况，因为它对墨西哥城居民的健康以及国内和国际的健康产生了负面影响，而且危害了社会的安全和经济。当时，他没有得到联邦政府的支持，相比之下，他谴责这是一种武断的措施，只能满足金融利益。

此外，洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）并不是唯一提出类似建议的人。其他官员也表示赞同该提案，包括工党（PT）代表杰拉尔多·费尔南德斯·诺罗尼亚（Gerardo Fernández Noroña），他最近向众议院提出了一项取消夏令时的倡议。

El diputado del PT Fernández Noroña, ha buscado también eliminar el Horario de Verano (Foto: Cámara de Diputados // Artemio Guerra Baz / Cuartoscuro)

在他的倡议中，他提议废除《墨西哥合众国时间制度法》第4、5、6和7条，并废除在国家领土上规定季节时间的法令。尽管已经表明 “民众，科学甚至立法声音” 已经取消了该措施，但该代表仍要求该措施继续留在该国。

他在文件中强调，取消该措施有很多理由。

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以下是联邦政府在2023年取消夏令时可以采取的措施