交通停运和抢劫后，吉吉·米特雷（Gigi Mitre）对佩德罗·卡斯蒂略爆炸：“我们陷入了一个邪恶的政府”

同样，据报道，在伊卡和塔拉波托地区，小型购物中心也发生了抢劫事件。你还记得，这一切都起源于人们提出抗议价格上涨的声音。

Willax TV 杂志的主持人并没有忘记该国正在发生的问题，事实是 吉吉·米特雷（Gigi Mitre）无法抑制她对佩德罗·卡斯蒂略政府的烦恼。

“我们也分享你所感受到的沮丧和愤慨。我们来的地方真可惜。每当我们陷入更深层次的时候，从总统、他的部长和几位国会议员开始，我们的当局唯一表现出的就是他们对国家和国家的爱为零。他们唯一感兴趣的是他们的个人利益”，首先是流行的 “Peluchín” 的同伴。

这位电视节目主持人继续对现任秘鲁当局表示愤慨和不满，并对统治者采取的不良行为影响儿童的未来感到遗憾。

“这是我们发现自己处于这种情况的最后一根稻草。秘鲁累了，累了，我们当局所做的只是掩护，因为他们想让这个国家像委内瑞拉、古巴甚至更糟。等待着所有儿童和所有青年的未来真是可惜和悲伤，” 吉吉·米特雷说。

他非常愤慨地补充说 ：“我们已经落入了一个邪恶的，专制的，无能的政府手中，这个政府不知道自己的立场，腐败，只知道如何向部长们提供警察记录。”

最后，他直接向秘鲁总统讲话。“向先生表明你爱秘鲁，而不仅仅是为了秘鲁的利益（...）我并不是说你对该国发生的一切负责，但是你没有能力下达秩序和远见来知道该放哪个人。他总结说，我们需要一位有裤子的总统，这与你不同，他不知道他站在哪里。”

另一方面，罗德里戈·冈萨雷斯（Rodrigo González）也对秘鲁地区的商店和企业遭到抢劫以及对汽车的石头袭击等事件感到遗憾。这位记者在讲话结束时说：“秘鲁人的主要敌人是政府”。

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