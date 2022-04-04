在复活节期间计划旅行的五份申请

如今，有旅行应用程序可以帮助您通过任何手机轻松完成到达目的地之前的整个过程。

接下来， Infobae带来了5个应用程序，这些应用程序将有助于组织即将到来的冒险：

旅游银行

它是一种计算和控制评分低，中，高或非常高的商务旅行，航班和食品价格的工具。

允许您根据付款创建差旅费用报告。

在其服务中，您可以选择查找航班以及24小时礼宾指南。您可以通过即时扫描来监控里程并管理收入，以便将资金汇给公司。

TravelBank. (foto: Ih Travel and Learn)

普兰聊天

它是一款多合一的消息传递应用程序，允许用户探索，计划和协调团体旅行。

用户可以创建旅行创意，搜索酒店和航班，发现建议的体验、文件和价格，然后邀请朋友和群组聊天。

通过旅行卡创建直观的路线很容易，您可以在其中包含景点、餐厅、酒店甚至商业计划，然后在所有成员之间创建调查，最后分摊费用。

PlanChat. (foto: MacSources)

TripIt

这是一种有助于轻松组织和共享旅行的日程安排，包括自动与设备日历（如果有）同步，以自动修改发生的任何更改。

预订航班，酒店，租车，接送服务，餐厅后，信息可以通过电子邮件保存到专门为旅行创建的 “主行程” 中，因此乘客在冒险期间随时可以随时使用该计划。

此外， 计划可以与他人共享。 它还允许您通过可以使用密码访问的旅行者配置文件创建备份和保存重要文档。

TripIt. (foto: App Store)

旅行共和国

此应用程序可让您比较价格以获得最优惠的价格，以及以后无需支付任何额外费用即可预订和购买。

创建个人资料后，该服务会跟随用户的动作，根据用户的偏好调整未来的研究，从而提供个性化建议。

另一种选择是，与以前的应用程序一样，它 允许您与同事协作，分享想法，记录笔记，发送链接，甚至用餐计划。

Trip Republic. (foto: ArticStartup)

TripCas

该应用程序使用航班，酒店预订，汽车租赁，说明和成本控制等数据设置路线。

通过电子邮件路线将自动更新，并通过简单的 “时间轴” 方面，您可以制作旅行资料，转机请求，查看天气预报或搜索替代航班。

最有趣的是，它会发送有关航站楼和登机口的准确、及时的信息，以及 航班变更的通知。

TripCase. (foto: Planifica Tu Viaje)

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