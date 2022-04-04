埃塞尔·波佐（Ethel Pozo）提到交通罢工：“我们正在看到我们国家历史上最糟糕的时刻之一”

埃塞尔·波佐（Ethel Pozo）在《今日美国》上对价格上涨表示愤慨，这就是为什么数百名村民走上街头表达抗议声音的原因。主持人将此刻描述为秘鲁历史上最糟糕的时刻之一。

应当指出的是，今年4月4日，该空间提供了一个特别版，在该版本中进行了实时链接，以显示我们国家的情况。电视节目主持人开始@@ 说：“我们正在看到我们国家历史上最糟糕的时刻之一，不仅是汽油，还有食物，所以我们该如何应对这个问题。”

他还提到了他们在该计划中采取的措施，因为他们知道母亲无法购买鸡肉或肉来准备他们在烹饪过程中教的食谱。

“在一个每天都在做饭的计划中，我们不得不改变菜单，因为我无法向你展示鸡肉食谱，因为谁能买鸡肉？我不能，不可思议，吃肉？谁来买它？”，主持人非常愤慨地说，然后宣布这个版本的菜将是豌豆炸丸子和炖 gizzards，这是一种 “经济又营养” 的食谱。

电视节目主持人表示声援村民，并表示 “人民想要事实”。 “继续增加基本篮子中所有食物的数量已不再可行。今天（4月4日）我们安排了一个菜单，但这是一个特别版，因为当我们不得不笑的时候，我们会笑，但是当有这样的消息时，我们就不能成为陌生人，” 他说。

吉塞拉·瓦尔卡塞尔声援居民

吉塞拉·瓦尔卡塞尔（GiselaValcárcel）也对这种情况表示声援。这位电视节目主持人通过她的 Twitter 帐户表示，人们永远是对的。

“停工、不满和愤慨，这就是本周在秘鲁开始的方式。让一切变得更糟的是看到马丁·维斯卡拉继续欺骗，弗朗西斯科·萨加斯蒂说现在可以做些什么。人们已经出来了，情况肯定会改变，人们永远是对的，” 吉塞拉·瓦尔卡塞尔在推特上写道。

你还记得，这不是他第一次对佩德罗·卡斯蒂略的比赛大声疾呼。这位金发碧眼的啦啦队长曾说过，总统只是想分裂这个国家。

Gisela Valcárcel publica post contra Pedro Castillo. (Foto: Twitter)

珍妮特·巴尔沃萨因承运人停工而受挫

4 月 4 日，珍妮特·巴尔沃萨在 América Hoy 计划中谈到了交通罢工。电视节目主持人将该国的局势描述为 “糟糕”。

巴尔沃萨@@ 说：“我们看到一个小时前发生的非常可怕的事件，我们看到有人受伤，与警察吵架，对抗，真的是恐怖，秘鲁正在抽搐，因为一切都触手可及，” 巴尔沃萨毫不犹豫地要求记者小心。

“奥斯瓦尔多请你非常小心，我们想要信息，但要保护你的安全。我得到的印象是有更多的新教徒，” 他说。

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