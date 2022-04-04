“疯狂多元宇宙中的奇异博士”：将在墨西哥发挥特殊作用

在《疯狂的多元宇宙》中发行《奇异博士》不到一个月后，漫威影城宣布，在包括墨西哥在内的全球范围内，将有一个特殊的日期来观看由本尼迪克特·康伯巴奇主演的电影，然后于5月6日上映。

正是通过其社交网络，Marvel Studios 宣布了一个特殊日期的预售，该日期将于5月4日，即上映前两天。几分钟后，墨西哥最受认可的娱乐特许经营权之一的 Cinepolis 恢复了漫威出版的内容。

“我们已经为 #DrStrange 超级粉丝开设了一个专属门户。在 5 月 4 日的预览版中，在其他任何人之前直播 #ElMultiversoDeLaLocura！请记住，从4月6日起，您将可以购买门票”，并在其Facebook帐户上分享了电影连锁店。

Marvel Studios anunció preestreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness Foto: Cinepolis Facebook

该出版物评论框中的一些用户回忆起在《蜘蛛侠：没路回家》（2021）或《复仇者联盟：终结游戏》（2019）门票预售中产生的疯狂，基本上在线页面在需求之后就下降了。

同样，其他漫威粉丝在 Marvel Studios 先前宣布的功能中解释了动态情况。但是，到目前为止，墨西哥的所有电影网络都没有在其网站上设置此发行日期的时间表。

“请记住，预发行版将与前一天的其他节目一样，但在正常时段，它不会在4日00点，而是4日晚上7点至10点30分之间的几场演出”。“首映式将在墨西哥晚上 19:00 举行！！时间表是这样的，因为在《蜘蛛侠》中它仍然说是上午 11 点，而在上午 11 点是！!”，是一些恢复的评论。

(Marvel Studios)

正是在4月的第一周，漫威通过其官方帐户宣布了《疯狂的多元宇宙》中奇异博士门票的正式预售，从4月6日起，漫画迷将能够在票房和电影院购买门票。他们选择的网站。

3月底，漫威与奥斯卡·伊萨克（Oscar Isacc）主演的月亮骑士（Moon Knight）和该项目一起推出了新一代英雄和反英雄，他们与贾里德·莱托（Jared Leto）领导的索尼莫比乌斯（Morbius）合作。但是，史蒂夫·迪特科（Steve Ditko）和斯坦·李（Stan Lee）创作的漫画迷已经在期待这部电影的到来，这部电影也是伊丽莎白·奥尔森，万达·马克西莫夫的主演。

正是在《蜘蛛侠：没路回家》（蜘蛛侠：没路回家）事件发生后，漫威多元宇宙出现在大银幕上，那里汇集了三代蜘蛛英雄，汤姆·霍兰德、托比·马奎尔和安德鲁·加菲尔德；其次是毫无疑问，这家电影巨头的雄心勃勃的电影是《疯狂的多元宇宙》中的奇异博士，它将由著名导演山姆·雷米（Sam Raimi）拍摄。

(Marvel Studios)

这部电影由托比·马奎尔的《蜘蛛侠》传奇的诞生者执导，将汇集奇韦特尔·埃吉福尔（Mordo）、本尼迪克特·黄（黄）、Xochitl Gom ez（Amer ica Chavez）、迈克尔·斯图尔巴格（West 医生）和瑞秋·麦克亚当斯（克里斯汀·帕尔默）。

同样，同样由 Marvel Studios 总裁凯文·菲格（Kevin Feige）领导的故事片继续引起人们的极大期待，因为剧情中还有其他名字还未知，值得记住的是，最近漫威粉丝并没有掩饰自己的兴奋帕特里克·斯图尔特，他在第一部 X 战警电影中为查尔斯·泽维尔献出了生命 传奇证实他参加了 MCU 电影。

这部电影将延续《蜘蛛侠：无路回家》中发生的一切，也可以参考迪士尼Plus系列Loki所呈现的内容，很可能将漫威的多元宇宙添加到《光明会》和其他一些变体，例如神奇先生，Magneto，死侍，黑螺栓等。

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