研究表明，沙漠 “活” 和 “呼吸” 水蒸气

尽管人们认为只有少数动物生活在沙漠中，但科学设法确定该地区是 “活着的”，甚至呼吸着蒸汽。得益于新技术的应用，该数据发表在《地球物理研究杂志：地球表面》上。这些@@ 信息是在荒凉地区进行40多年研究的结果，并以 “毫米级” 收集了这些空间中确切的水分量和沙子密度。

由工程学院机械与航空航天工程学教授Michel Louge领导，这个长达数十年的项目旨在分析各种地形中存在的流体、气体和固体颗粒。从这个意义上讲， 科学家发现沙丘会生长，移动甚至呼吸潮湿的空气，因为水蒸气会穿透构成该景观的灰尘和极其多孔的颗粒。

该分析于3月21日发表，命名为：“水蒸气通过干旱沙表面的输送：非线性热耦合、风力驱动的孔隙平流、地下波浪以及与大气边界层的交换”，旨在以更高的灵敏度评估该问题，为此，Louge 和他的学生一起开发了一种类似于探针的新工具。

En 2000, el científico de la Escuela Sibley de Ingeniería Mecánica y Aeroespacia (Estados Unidos) inició una colaboración con Ahmed Ould el-Moctar (Francia), para comprender cuál es el proceso mediante el cual las tierras agrícolas se convierten en desierto (Ceri Shipton/Palaeodeserts Project via AP)

2000年，美国伊萨卡康奈尔大学西布利机械与航空航天工程学院的科学家开始与法国南特大学的Ahmed Ould el-Moctar合作，他与他一起使用这些工具分析沙丘中的水分并了解了沙丘中的水分分析过程农业用地变成了沙漠。在气候变化中，这种情况将自己定位为世界上最重要的疑问之一。卢格说：“如果我们继续这样下去，地球的未来就是一片沙漠。”

由于这些探头可以进行深入而详细的测量，科学家们能够在毫米级上评估确切的水分量和沙子的密度。结果令人惊讶。这些区域的沙子非常多孔，因此只有极少量的空气渗透到这些空间中。“风流过沙丘，结果造成了局部压力的不平衡，这实际上迫使空气进出沙子。因此，沙子在呼吸，就像生物体呼吸一样，” Louge 解释说。无论沙丘的温度如何，这种假定的呼吸都会使微生物能够在沙漠深处持续存在。

此外，科学家们能够确定，沙漠表面与大气交换的水分比以前估计的要少，因为沙粒中的水分蒸发是缓慢的化学反应。 “我们本可以在 10 年前发布这些数据来告知我们方法的准确性，但是直到我们了解发生了什么，这并不令人满意。实际上，以前没有人做过这样的事情。这是第一次能够测量如此低的湿度水平，” Louge 说。

科学家们指出，除了沙漠行为的这种进步之外，该探测器还可以应用于其他空间或研究，例如太空探索，污染甚至某些化学物质对陆地的影响。Louge说：“ 如果你想进行连续制造，你必须有探针，以便根据时间和任何重要的地方，检查你的工艺行为是否正确。”

继续阅读：

美国的新生活：这就是在亚利桑那州沙漠中丧生的哥伦比亚妇女的儿子的生活开