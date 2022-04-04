Imagen de archivo. Compradores esperan en una fila para realizar sus compras en la temporada de descuentos "Buen Fin" en una tienda de autoservicio en Ciudad de México, México. 10 de noviembre de 2020. REUTERS/Henry Romero

美国国家统计与地理研究所（Inegi）与墨西哥银行联合编制的消费者信心指数（ICC）显示，墨西哥3月份消费者信心指数较上月略有上升0.4个百分点。

该指数在2022年第三个月为43.9点，而2月为43.5点，1月份为43.4点，连续两个月上涨，因为1月份的月度下降了0.9点。此外，该指数报告与2021年3月相比增长了3个百分点。

国际刑事法院使我们了解了对未来12个月内墨西哥经济的乐观情绪，以及人们购买某些物资的可能性，例如汽车，房屋或家用电器，以及外出度假的计划和储蓄的机会。还考虑了墨西哥人对上一年经济的看法。

该指数来自收集国家一级经济形势看法的五个部分指标的平均值。全国消费者信心调查（ENCO）在每个月的前20天进行，根据2,336套城市住宅的样本对18岁以上的人进行访谈。

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要考虑的轴是：

-与去年相比，家庭成员的经济状况。在该类别中，与上个月相比增加了1个百分点，达到49.0点。

-预计家庭成员在当前经济状况后的12个月内将出现经济状况。在该指标中，增加了0.7点，总共增加了57.3点。

-该国一年内的预期经济形势。该指标几乎没有显著变化，因为它仅增长了0.1点，因此在3月份达到了39.1点。

-购买耐用产品的可能性，例如洗衣机，电视和其他家用电器。该轴是增幅最大的轴，因为它从25点上升到26.4点。

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根据墨西哥组织的说法，我们过得怎么样？，在恩里克·佩尼亚·涅托（Enrique PeñaNieto）的六年任期内，国际刑事法院以41.6点收盘，比消费者信心指数为41.6的费利佩·卡尔德隆政府高出1.7个百分点。同时，维森特·福克斯（Vicente Fox）的政府获得了最高的信心指数，因为在六年任期结束时，国际刑事法院为44.3。

但是，在当前的经济形势下，与12个月前相比，恩里克·佩尼亚·涅托政府的指数为33.2点最低，为33.2点，而卡尔德隆为36.9点，福克斯为40.6点。

该调查还考虑了一些补充指标，例如用当前收到的收入进行储蓄的可能性；未来 12 个月休假的可能性；与上一年的价格比较；计划购买汽车以及购买房屋的可能性或在未来两年内对其进行改造。

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