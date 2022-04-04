美国国家统计与地理研究所（Inegi）与墨西哥银行联合编制的消费者信心指数（ICC）显示，墨西哥3月份消费者信心指数较上月略有上升0.4个百分点。
该指数在2022年第三个月为43.9点，而2月为43.5点，1月份为43.4点，连续两个月上涨，因为1月份的月度下降了0.9点。此外，该指数报告与2021年3月相比增长了3个百分点。
国际刑事法院使我们了解了对未来12个月内墨西哥经济的乐观情绪，以及人们购买某些物资的可能性，例如汽车，房屋或家用电器，以及外出度假的计划和储蓄的机会。还考虑了墨西哥人对上一年经济的看法。
该指数来自收集国家一级经济形势看法的五个部分指标的平均值。全国消费者信心调查（ENCO）在每个月的前20天进行，根据2,336套城市住宅的样本对18岁以上的人进行访谈。
要考虑的轴是：
-与去年相比，家庭成员的经济状况。在该类别中，与上个月相比增加了1个百分点，达到49.0点。
-预计家庭成员在当前经济状况后的12个月内将出现经济状况。在该指标中，增加了0.7点，总共增加了57.3点。
-该国一年内的预期经济形势。该指标几乎没有显著变化，因为它仅增长了0.1点，因此在3月份达到了39.1点。
-购买耐用产品的可能性，例如洗衣机，电视和其他家用电器。该轴是增幅最大的轴，因为它从25点上升到26.4点。
根据墨西哥组织的说法，我们过得怎么样？，在恩里克·佩尼亚·涅托（Enrique PeñaNieto）的六年任期内，国际刑事法院以41.6点收盘，比消费者信心指数为41.6的费利佩·卡尔德隆政府高出1.7个百分点。同时，维森特·福克斯（Vicente Fox）的政府获得了最高的信心指数，因为在六年任期结束时，国际刑事法院为44.3。
但是，在当前的经济形势下，与12个月前相比，恩里克·佩尼亚·涅托政府的指数为33.2点最低，为33.2点，而卡尔德隆为36.9点，福克斯为40.6点。
该调查还考虑了一些补充指标，例如用当前收到的收入进行储蓄的可能性；未来 12 个月休假的可能性；与上一年的价格比较；计划购买汽车以及购买房屋的可能性或在未来两年内对其进行改造。
继续阅读：