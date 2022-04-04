宪法法院下令改装伊瓦格的交通信号灯，以保障盲人的行动能力

到今年7月底，在托利马首府伊瓦格（Ibagué），整个交通信号灯网络必须启用音频系统，以保障视障人士的权利。该命令是由宪法法院发布的，宪法法院分析了要求保护该人口权利的监护权，并确定必须在不到四个月的时间内调整该网络。

宪法法院答复的监护权是由四人提出的，其中两人是盲人。宪法法院谴责伊瓦格过境秘书处没有遵守安装和操作便于盲人出行的声灯的规定。

第七监护权审查分庭的克里斯蒂娜·帕尔多（Cristina Pardo）法官负责分析和介绍该主题，他解释说，视障人士由于其脆弱性而受到特殊的宪法保护。他表示，在这种情况下，情况更加严峻，因为不保证交通信号灯网络中的音频系统，受影响人口有效动员的权利受到限制。

针对这一声明，地方当局保证，他们已采取必要步骤保障这些人的权利。Ibagué Transit秘书处告诉法院，它已经进行了必要的投资，但法院透露，它没有证据证明这一点。他们指出，有进步的记录，但这些还不够，不能满足视力障碍者的基本需求。

值得一提的是，法院指出，地方政府确实有干预交通信号灯网络的预算，但是这笔钱尚未执行。

因此，高等法院呼吁IbaguéTransit秘书处不要继续拖延在该市战略要点修理和安装声灯的进程。该裁决允许有时间向审判法官提交一份时间表，列出在该市最高交通点安装新助听设备的行动。

有人指出，该系统除了指示人行横道之外，还应警告盲人可能感兴趣的重要贸易、娱乐、教育和保健中心临近，从而可以获得此类商品和服务。

最后，敦促伊瓦格市长办公室审查和加强其关于视力障碍者无障碍进入公共场所的公共政策。法院表示，在这一过程中，应将这些人口分组的基金会或组织联系起来，以确定对城市公共环境可能作出的修改。

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