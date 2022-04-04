哥伦比亚今年 4 月 4 日登记了 307 例新的 covid-19 感染病例

Fotografía de archivo de una enfermera mientras prepara una dosis de la vacuna de Sinovac contra la covid-19 en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

卫生部于2022年4月4日报告说，哥伦比亚有 308例新的covid-19 病例。在过去的24小时内，共处理了 20,591项检测，其中 8,827项为PCR，11,764项为抗原。

报告还指出，最后一天有10名哥伦比亚人死于这种疾病。这样，自大流行开始以来，该国共有 139,670人死于该病毒。

通过汇总所有数字，哥伦比亚总共感染了6,086,233 例，其中 3,868例为活跃病例，5,919,385例对应于已经设法克服该疾病的阳性病例。

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该国有172家企业集团。这些地区是：亚马逊、安蒂奥基亚、阿劳卡、大西洋、巴兰基亚、波哥大、玻利瓦尔、博亚卡、布埃纳文图拉、卡尔达斯、卡克塔、卡塔赫纳、卡萨纳雷、考卡、塞萨尔、乔科、科尔多瓦、昆迪纳马卡、瓜伊利亚、瓜维亚雷、威拉、拉瓜希拉、马格达莱纳、梅塔、纳里尼奥、北桑坦德、普图马约、金迪奥、里萨拉尔达、圣安德烈斯、圣玛尔塔、桑坦德、苏克雷、托利马、考卡山谷、沃佩斯、比查达。

这就是该国疫苗接种的进展情况

卫生部的最新报告还显示，截至2022年4月2日（星期六）11:59，哥伦比亚已经共使用了 81,128,454剂针对covid-19的疫苗。

根据同一份报告，拥有完整疫苗接种时间表的哥伦比亚人，即已经接种过两剂生物疫苗的人，目前为 28,563,246人，而6,354 ,370人已经接受过单剂疫苗接种。同样，已经施用了 10,537,990剂加强剂量。

同样，在最后一天，共使用了76,147种疫苗，其中20,267种用于第二次注射，另有3,288种是单剂疫苗。

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