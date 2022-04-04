承运人罢工：停用ATU、团体正式化以及向政府提出的其他请求

本周一的交通罢工 ，部分遵守了利马大都会的几个地区，特别是中央高速公路和Ventanilla，引起了超出增加燃料需求或通行费价格的其他需求。

参加罢工并试图封锁中央高速公路的司机现在要求佩德罗·卡斯蒂略总统履行竞选承诺，取消利马和卡亚俄的城市交通管理局-ATU人员、货物和货物陆路运输监管局（Sutran），并使集体出租车正规化。

承运人订单

从坎塔·卡亚俄（Canta Callao）到加玛拉（Gamarra）提供服务的五个小组的航空公司前往交通运输部，要求取消ATU和Sutran，并将集体正式化。

“（抗议活动是）滥用ATU、滥用苏特兰和增加燃料。（...）让总统按照他的承诺消灭他们，” 他告诉 AméricaNoticias。聪明的本杰明·蒙特斯，抗议者之一。

他补充说：“我们还要求对出租车集体进行监管。”

同样，其他承运人及其亲属也表示，他们毫不害羞地指出他们是非正规承运人，但他们正在寻求正规化，愿意纳税。

因此，承运人的订单如下

- 取消或改组交通运输部的一个专门技术机构 — — ATU ，其目的是组织、实施和管理利马和卡亚俄综合交通系统。

- 取消或改组Sutran， 该局负责通过控制和监督参与陆路运输和过境的代理人来促进遵守条例。

- 对出租车集体服务的管制，该法规 已在该国某些地区实施。

竞选承诺

应该指出的是，当时的候选人佩德罗·卡斯蒂略在总统竞选期间于2021年4月承诺停职ATU 和 Sutran，并表示这将召集该国的运输工会进行 “真正的交通改革”。

他说：“ATU和Sutran必须当场停用，才能打电话给航空公司，并与他们一起进行真正的运输改革或重新设计。”

此外，卡斯蒂略称交通运输部（MTC）为 “狂热者”，因为他说，这一部长级职位并没有解决全国交通运输的真正问题。

“海运委员会是个傀儡，因为它不挑战运输的重大问题，而是创建了其他平行机构让他们承担责任（...）他们随心所欲，” 他当时强调说。

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