亚历杭德拉·阿兹卡拉特和她的丈夫米格尔·哈拉米略首次谈到毒品飞机案

喜剧演员亚历杭德拉·阿兹卡拉特（Alejandra Azcárat e）和她的丈夫米格尔·哈拉米略（Miguel Jaramillo）在接受 RCN新闻采访时首次谈到了去年装有可卡因的飞机的案件，该案使这对夫妇成为媒体关注的焦点。

重要的是要记住，争议始于当局在飞机降落在普罗维登西亚岛后发现了将近 500公斤可卡因和超过1亿比索的现金。当时，几家媒体表示，航空运输工具是 Interandes Helcopteros S.A.S. 公司的一部分，哈拉米略是该公司的合伙人。

尽管阿兹卡拉特（Azcárate）在他的社交网络上提到了这个问题，但没有深入提及，但她的丈夫直到今天才向公众舆论做出解释。哈拉米略首先解释说，他从未拥有过飞机。

这位商人说：“真正的老板是费尔南多·埃斯科巴尔先生，他当时是我在Interandes公司的合伙人。”不幸的是，媒体以不负责任的方式将那架飞机称为 “阿兹卡拉特丈夫的毒品飞机”，这就是它的停留方式。”

RCN新闻总监何塞·曼努埃尔·阿塞维多指出，尽管这是事实，但有一些报纸证明哈拉米略是拥有这架飞机的公司的合伙人。阿兹卡拉特的丈夫说：“当时我是该公司的股东；但是，他澄清说，他向总检察长办公室提交了文件，证明在争议发生前五个月他已不再是该公司的法定代表人和股东。他补充说：“我唯一的错误是没有确保我的账户记录了这些分钟。”

亚历杭德拉·阿兹卡拉特在社交网络上的病毒式传播

这位女演员还告诉媒体：“我们在一个星期天以公关人员和艺术家的身份上床睡觉，周一我们在黑帮类别中醒来。”阿兹卡拉特提到，他 “对那些人对我们的所作所为感到非常愤怒和愤慨”，并保证飞机的真正所有者费尔南多·埃斯科巴尔 “不会公开或私下承担责任”。

值得注意的是，亚历杭德拉·阿兹卡拉特（Alejandra Azcárate）在2021年5月特别关注这种情况，甚至提到，由于她通常在工作场所的讽刺语气，面对这种情况，“有那种业力感”；“但是我从来没有用讽刺或工作来拍摄有人以个人身份，” 她说。

实际上，她的丈夫在采访中表示，这位女演员受到的袭击中有87％来自男性，这是这对夫妇在分析其网络后获得的统计数据。哈拉米略说：“我们是一个性别歧视的国家，当一个有态度和勇气的女性真的按原样说话时，我们无法忍受。”

采访还谈到了主持人在她的一段视频中说的病毒式短语：“我来自尝试地狱的地下室”，她说她不后悔这么说：“我喜欢我的短语，这让我着迷。也就是说，它是如此强大，以至于它成为一种流行的表达方式，我很喜欢被嘲笑，因为那是不幸的目的，一个人试图从中获得小费，如果不是的话，你如何生存”。

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