前男友向朋友发送了一段私密视频后，一名年轻女子把自己扔出了公寓的窗户

一名学生将自己从24米高的公寓窗户上摔下来并死亡，这一事实已得到当局的调查，据称这与她的前男友在终止恋爱关系后发送 “复仇色情” 有关。

24 岁的达米莉亚·朱西帕利耶娃（Damilya Jussipaliyeva）于 2017 年 6 月 3 日去世，此前一周，阿莱西奥·比安奇威胁要向家人展示她服用可卡因的照片和视频。

2018 年 4 月，比安奇承认透露了旨在造成困扰的私人色情图片和视频以及一项殴打袭击罪，因此被从监狱中救出来。

现年 30 岁的比安奇被判处 12 周缓刑，下令执行康复活动要求，并被迫支付相当于 320 美元的费用。

正如英国媒体透露的那样，达米莉亚（Damilya）和阿莱西奥·比安奇（Alessio Bianchi）在这名年轻女子去世前将近三年的断断续续的关系，在这种关系中，战斗和袭击一再需要警察的干预。

Damilya Jussipaliyeva, de 24 años, murió el 3 de junio de 2017, una semana después de que Alessio Bianchi amenazara con mostrarle a su familia imágenes y videos de ella tomando cocaína, y le mandara a sus amigos "porno de venganza" de ella

在他去世的那天晚上，比安奇本人在凌晨1点之前打电话给英国紧急热线999，报告说他的女友在收到几封令人不安的消息后陷入困境。

回应人员花了大约 40 分钟与比安奇交谈，然后才和他一起搬到达米莉亚的家，却发现这名年轻女子在抵达前大约 10 分钟就已经发射了。

在警方之前的回应中，这名年轻女子告诉警官，她的男朋友 “抓住了她的脖子，打了她四五次然后吐口水”，使她晕倒了几秒钟。

在其他情况下，是比安奇向警方报告说，她的伴侣袭击、抓挠并威胁要自杀。

在达米莉亚去世前几天，这对夫妇的几个朋友声称，他们于2017年5月25日在伦敦北部的一个电话亭里通过手机收到了一系列关于她进行口交的视频。

随函附上一条消息，上面写着：“我要继续摧毁你。”

Alessio Bianchi es señalado por haber enviado un video de su pareja haciéndole sexo oral en una cabina de teléfono en Londres como venganza por una discusión con ella

她的一位朋友收到了来自三个不同号码的相同片段，其中一个包含威胁：“下次我会搞砸你的，我的爱人。”

6 月 1 日，当警方没收比安奇的手机时，他们发现了 WhatsApp 消息，要求他的朋友向他发送 Damilya 的视频。

这位年轻女子向警方报告了发送 “复仇色情内容” 的行为，但她继续与比安奇保持联系。

当时，达米莉亚告诉特工，她不知道自己在录制她，而且她发现伴侣的行为 “确实令人羞辱和侮辱”。

“由于讨论，我认为他这样做是出于报复。回应投诉的警察说，这位年轻女子说，我仍然感到震惊，我感到沮丧。”

达米莉亚说，她 “在精神和身体上都非常害怕”，因为比安奇威胁要将色情内容以及她服用可卡因的照片发送给家人。

6 月 1 日，这对夫妇和朋友出去喝酒，然后在晚上 11 点 30 分左右回到比安奇的公寓。

La joven llevaba casi tres años en una relación intermitente con Alessio Bianchi en la que primaba el abuso y la agresión

在比安奇将 Damilya 推入大楼前的水源之前，他们发生了争执。大楼外的暴力持续了半个多小时，然后看门人于 6 月 2 日清晨报警。

出生于沙特阿拉伯吉达的比安奇被捕，手机被没收。

第二天，他收到了来自达米莉亚的苦恼短信，与他说过去收到的短信相似。

她打电话给警察，然后他们去了她位于帕丁顿南码头路的公寓，但他们发现她死在地板上。他留下了一张纸条，上面写着：“阿莱西奥，我爱你，哈哈 siento”。

Alessio Bianchi advirtió en varias ocasiones comportamientos suicidas de su pareja

调查仍在继续，并听取了比安奇和这名年轻死去的女人的亲属的陈述，他们从不同的角度指出，由于与伴侣的有害关系，达米莉亚一直遭受痛苦和精神问题。

预计比安奇将在本周的听证会上作证。

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