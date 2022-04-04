一名参与 Nacional 球迷之间战斗的年轻人被送进监狱

4月3日，一名担保控制法官在监狱中对21岁的凯文·埃斯奈德·昆特罗（Kevin Esneider Quintero）实施了预防性自由保证措施，原因是他涉嫌对严重杀人未遂罪负责。

根据总检察长办公室的说法，该囚犯于1月2日乘坐一辆满是Nacional球迷的通哈（Boyacá）的公共汽车旅行，当他遇到另一群球迷时，他们开始了一场激烈的战斗，在公共道路上造成骚乱，五人受伤。

影片证据、证词和对受伤受害者的认可表明，被告显然在场并参加了同一支足球队球迷之间的战斗。

借口发生在位于科塔（昆迪纳马卡）市的一家加油站。据称，被告参与了对一名躺在地板上的20岁男孩的袭击。调查显示，该男子本来会用砖头和大匕首多次击中受害者，然后用刀子严重伤害腹部。

此外，检察官办公室还证实，参与战斗的其他人也用拳头和脚踢殴打受害者，受害者被国家警察的两名巡逻人员送往Chia (昆迪纳马卡) 的医院。

通过在社交网络上分享的视频，用户记录了国家竞技球迷之间激烈对抗的时刻。在图像中，你可以看到人们如何用石头、砍刀和拳头互相攻击。

这些赛事将以Cota-Chia变体呈现，当时Antioquian队支持者的巴士在前往通哈市的路上发现自己正在路上，观看本周六下午6点与爱国者队的比赛，这是Betplay联赛的第14天。

根据马卡·克拉罗（Marca Claro）的说法，之所以发生这场战斗，是因为国家竞技布拉瓦酒吧 “洛斯德尔苏尔” 的成员与在波哥大表演的主要酒吧的持不同政见组织 “Verdolaga Nation” 之间的竞争。

体育媒体说，“Purdolaga Nation” 对从另一个城市前往通哈的 “洛斯德尔苏尔” 进行了伏击。

另一方面，埃尔·哥伦比亚诺（El Colombiano）保证，用8辆公共汽车运送的酒吧将拦截将球迷从麦德林运送到首都博亚卡的15辆车，开始激烈的战斗。据估计，将有450人参与这场战斗。

在昆迪纳马卡的道路上发生事件之后，通哈警察宣布对爱国者大战国民队采取强有力的安全行动。

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