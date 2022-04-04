门多萨的一所农村幼儿园设法提高了疫情爆发前的识字水平

Josefina Sosa 在她的笔记本上读了一个口号。他今年六岁，正在门多萨阿尔韦亚尔将军的1-140大师路易斯·庞塞的乡村学校读一年级。像阿根廷几乎所有孩子一样，在2020年，他们与花园的接触（成为4号房间）是虚拟的。2021年上半年，他的小组间歇性地进入了5号会议室，分成泡沫。只有在下半年，存在才满员。

Josefina 很难适应。“她不想摆脱我，也不想留在花园里。此外，她患有腹膜炎，所以尽管她和医院老师在一起，但几天都没去看病，” 她的母亲西尔瓦娜·苏亚雷斯说。

尽管遇到了所有这些挫折，但在一年级开始一个月后，她仍可以按照年龄的预期书写和阅读。也就是说，她认为自己是一名识字的学生。在这种情况下，她不是唯一的一个。

在 Josefina 的 5 人房间里，有 21 名男孩和女孩（其中许多人处于弱势境地）中，有 8 人能够读写，并且在初始级别结束时具有良好的阅读理解能力。其他人，有些是因为他们还年轻，尽管他们没有达到那个识字水平，但最终却非常高级，并且具有重要的阅读理解能力。去年约瑟菲娜的园丁老师玛丽埃拉·维拉（Mariela Vera）说：“在疫情爆发之前，在20名学生中，只有两名学生完成了识字。”

这是如何实现的？一切都表明，不同之处在于玛丽埃拉·维拉（Mariela Vera）和梅赛德斯·桑切斯（MercedesSánchez）去年在同一栋大楼里运营的小学一年级老师所做的明确工作。在读两本儿童小说时。

Mercedes Sánchez, maestra de primer grado, y Mariela Vera, de sala de 5, trabajan de manera articulada con el objetivo de subir el número de chicos y chicas que llegan alfabetizados a la primaria. (Imagen: gentileza Mariela Vera)

维拉说：“我有20年的教学经验，去年是我一生中最艰难的一年。”他解释说：“这是持续适应的几个月；我们从泡沫开始，然后感染增加，许多家庭停止送孩子，所以我不得不把时间分散在一些人要求的远程办公和面对面工作之间。”

直到 8 月，课程才以面对面的方式开始。到那时，有些男孩和女孩只上了11天才上学。“通常的异质性加深了，不断努力适应所带来的疲倦程度难以应付。但是，我们最终取得的成就给了我一个指导方针，即学习质量与上课天数没有直接关系，而是在我们的例子中，与一年级时以明确的方式进行扫盲工作有关，重点是阅读和写作。唤醒孩子的阅读欲望”，老师说。

Maestro Luis Ponce学校学生的大多数家庭都与该地区的农业工作有关，农业工作不稳定且高度非正规。这就是为什么他们在变化中生活了好几个月。

“从经济角度来看，他们是处于脆弱境地的家庭。在培训方面，父亲和母亲最多只能完成小学教育。但是，他们是将教育视为子女进化和进步的可能性的家庭。他们是尊重老师和学校的家庭，他们重视我们的话”，维拉说。

在大多数家庭中，没有书籍，只有一些教会分发的杂志或小册子。“男孩们不知道像《小红帽》或《穿靴子的猫》这样的民间故事。我们看到在家庭中讲故事的习惯已经消失了。这就是为什么我们建议父母告诉孩子他们白天做了什么，” 老师说。

看小说

尽管Josefina的小组在2020年期间远程学习了4号房间，但老师提供了印刷材料，并通过WhatsApp与她联系，但她还是带着一些家庭习惯进入了5号房间，这有助于在房间里完成任务。

Explorar libros e inventar historias a partir de las imágenes que veían era una de las actividades que Mariela Vera les proponía a sus estudiantes de sala de 5. (Imagen: Mariela Vera)

“他们是倾听、互相尊重、受命的男孩。这个基础使我能够在学习方面取得快速进步，并克服了它们带来的缺陷：词汇量很少（这使他们无法表达自己需要或正在发生的事情），说话时难以发音某些单词和整理句子，” 维拉说。

老师解释说，5号房间的目的是学会区分单词中不同的音素（字母的声音）。因此，一旦男孩和女孩设法将字母和声音联系起来，他们就可以开始构建单词，写作和阅读。通常，这个过程在初始阶段开始发展，并在一年级建立。

去年上半年，Vera的小组阅读了故事。但是早在八月，老师们就决定阐明自己的作品，聚集五年级和一年级的学生，一起读两本小说。第一：露丝·考夫曼（Ruth Kaufman）的《无尾猫胡子历险记》。之后：我想成为玛格丽塔·缅因的佩雷斯。

“这极大地激励了花园里的孩子们，使他们今年能够见到老师。维拉说，没有亲自上过 5 人教室的一年级学生让他们有片刻的乐趣，回到花园里，让老师给他们读书。”

同时，桑切斯致力于制作视听作品。我搜索并投影了图像、音频、视频，以回顾前一天阅读的内容并展示一些单词的含义。例如，他的学生调查了什么是博物馆（因为其中一部小说的一部分发生在那里），存在的不同类型的博物馆，并参观了学校附近的自然科学博物馆。

他们还发现了合唱团是什么，桑切斯向他们展示了视频，与音乐老师组成了合唱团，并在年底为家人唱歌（他们没有像小说中那样向他们扔西红柿，而是向他们扔糖果）。

学会学习

首先，老师们鼓励他们的学生，告诉他们他们读小说是因为他们更大。然后，他们向他们解释了什么是小说以及一本书是如何形成的 —— 封面、封底、标题、作者、章节等。他们共同决定每天读一章。

“Lo interesante de leer novelas es que desarrolla mucha comprensión lectora”, dice Mariela Vera, que leyó un capítulo por día para chicos y chicas de sala de 5 y primer grado. (Imagen: gentileza Mariela Vera)

“阅读小说的有趣之处在于，它在孩子中培养了很多阅读理解能力。因为他们必须遵循故事的线索，为此，我们每天都在集体概述：角色是谁，他出了什么问题，他住在哪里。我们试图从本章的标题中预测会发生什么。“你认为会发生什么？'，是触发问题”，Vera指出。

在另一本小说《佩雷斯》中，男孩和女孩的工作意味着他们的牙齿掉了出来，给佩雷斯老鼠写了信，并创造了一个关于这个主题的鹅游戏，他们可以用它进行加法和减法。

在约瑟菲娜的房间里，一些家庭的识字率很差。薇拉在为孩子们在家里成长的口号写口号时考虑到了这一特征。例如，“当我们阅读小说时，如果我不得不与他们分享我们在房间里讨论过的章节，我会以音频（由我阅读）和文字形式将它们发送给他们，以便他们可以一起听和阅读。还有完整的口号，例如：“标记我不知道含义的词，” 他说。

桑切斯补充说，这项联合工作使男孩和女孩能够 “发展技能而不是技能”。他举例说：“要从错误中学习，如果我感到难过，我会寻求帮助，解决问题，学习学习，这不仅是在学校学习，而且在图书馆里，在出口处学习。他们的想法是，当遇到问题时，他们知道去哪里看，问谁。”

一年级学生深入研究了数字素养，在Word中编辑文本，这是来自小说的新词汇，并开始看到通过Scratch编程自己的视频游戏的可能性。

“孩子们还能够进行典型的花园活动，这是由于疫情和缺乏出勤率而无法完成的，这阻碍了学习过程。例如，切掉橡皮泥或使用橡皮泥，” 第一位老师说。

Las docentes Mercedes Sánchez y Mariela Vera en el aula de primer grado. (Imagen: gentileza Mariela Vera)

关于2021年读一年级的学生的识字过程，桑切斯补充说：“有12个孩子，他们是最经常上课的孩子，他们最终完全识字，掌握了一年级的知识和技能。两个未能识字，三个实现了本阶段提出的目标的75％。”

在2022年的一年级时，老师说：“困难不再像去年那样多，习惯，情感和与他人合作的发展非常明显”。此外，“在过去的一年中，Mariela与家人一起工作了很多。因此，今天如果孩子没有完成活动，我会将照片发送给父母并在家中完成。在95％中，我指挥的任务再次完成。”

两位老师都说，去年他们在面对面的重要性上努力工作，强调某些学习需要其他时间，这与电视和视频游戏不同。

西尔瓦娜回忆说，在阅读其中一本小说时，孩子们被感染了 COVID-19 的人隔离了一个星期，“约瑟菲娜焦急地等待着她在14或14.30小时内通过WhatsApp发送给他们的章节。”

Josefina 的母亲有两个年龄较大的孩子，分别为 16 岁和 12 岁。“从我和其他亲自做整个花园的孩子的经历来看，Josefina在没有在4号房间上过面对面的课程，并且在5号房间只有半年的面对面连续性的情况下所取得的成就真是太神奇了。”

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