在 2022 年 Pal'Norte 音乐节上，有 4 人因盗窃手机被捕；找回了 52 台设备

在4月1日和2日在蒙特雷新莱昂州举行的 Tecate Pal'Norte 2022年音乐节庆祝活动之后，国家检察官办公室宣布，他们逮捕了四人，他们涉嫌对盗窃手机负责。

在事件发生的两天中，报告了大约128起有关该罪行的投诉，因此，国家调查局在该实体的不同建筑物中进行了三次搜查，这些搜查得到了控制法官的批准。

第一次是在埃米利亚诺·卡兰萨和鲁佩托·马丁内斯街的Centro附近举行；第二次在工业区举行，位于维多利亚路的一栋建筑物中，第三次在奥布雷拉附近的Villagómez街举行。

由于这些情报任务，逮捕了两名分别为24岁和31岁的妇女和两名男子，一名为26岁，另一名年龄不详的男子，他们被移交检察官办公室以确定其法律地位。

Las víctimas de robo podrán recuperar sus celulares previa acreditación (Foto: Twitter@FiscaliaNL)

总共回收了52部手机，其所有者在获得认证后可以回收。国家检察官办公室在国家检察官办公室发表的声明中说：“众所周知，所有权的认证可以通过多种方式进行，而不仅仅是纪录片。”

但是，电子设备的回收过程没有详细说明，因此盗窃的受害者将不得不联系81 20 20 41 00的蒙特雷大众处理股，以及调查单位的工作人员，电话为81 19 17 30 98。

应当指出的是，在音乐节的周末，在位于奥布雷拉附近的阿道夫·普列托学校前的Fundidora公园4号入口处安装了安全过滤器，以便检察官的工作人员为可能的盗窃受害者提供照顾。

Los actos sorpresa de esta edición fueron Danna Paola y Moderatto (Foto: Twitter@TecatePalNorte)

根据新莱昂州检察官办公室的说法，在事件发生的第一天，登记了33起盗窃报告，但没有追回报告。从提供的图像中可以看出，大多数手机都是苹果品牌的。

当地媒体报道说，一些电子设备具有跟踪应用程序，这有助于警察当局开展工作。在2021年版中，一对夫妇还因涉嫌参与盗窃来自墨西哥城的22部手机而被捕。该名女子被确定为 35 岁的奥尔加 “A”，而该男子被确定为 42 岁的何塞 “L”。

在 Pal'Norte 2022 音乐节上演出的国际艺术家包括 Maroon 5、The Libertines、The Strokes、Martin Garrix、Simple Plan 和 Papa Roach。虽然拉丁音乐家脱颖而出 Los Fabulosos Cadillacs、Hombres G、Andrés Calamaro、Nicki Nicole。就他们而言，丹娜·保拉（Danna Paola）和莫德拉托（Moderatto）是本届的出人意料的举动，因为他们预计不会参加此次活动。

继续阅读：