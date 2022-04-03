瓦尼亚·布鲁道（Vania Bludau）和马里奥·伊里瓦伦（Mario Irivarren）在宣布恋爱关系结束后被抓到一起：他们和解

在模特感到惊讶之后，马里奥·伊里瓦伦和瓦尼亚·布鲁道在三月的最后一周受到媒体的关注经过两年的@@ 恋爱，宣布与前现实男孩的恋爱关系结束.

尽管起初这位商人没有谈论过这件事，但是在En Boca de Todos节目中，他最终证实了有影响力的人在其社交网络上发表的声明。这位前 “战斗人员” 拒绝透露他们分手的细节，但重申他们的关系已经结束。

“这很清楚，唯一要宣布的就是结束了。3月29日，Esto es Guerra的前成员说，这些细节和未成年人严格保密，不必公开。

但是，由记者塞缪尔·苏亚雷斯执导的 In starandula 的官方 Instagram 帐户分享了一些图片，您可以在其中看到 Vania Bludau 和马里奥·伊里瓦伦又在一起了。两人本来可以在朋友的陪伴下在 Punta Hermosa 海滩的一家餐馆吃午饭。

“你好萨姆，我在蓬塔赫莫萨一起寄给你瓦尼亚和马里奥的照片”，第一本出版物读到在同一张桌子上清楚地看到模特的地方。

根据将照片发送给记者的所谓 “ratujas” 的说法，马里奥·伊里瓦伦和瓦尼亚·布鲁道本来会在4月2日的最后一个星期六一起在利马南部度过。事实是，有了这些照片，网民开始猜测可能的和解。

到目前为止，他们俩都没有使用自己的社交网络来否认或确认门户网站暴露的那些人。值得一提的是，在一次采访中，“Combate” 的前成员表示，无论他们在工作中遇到什么情况，他都不会遇到与前任的面孔，因为他们本来可以很好地终止恋爱关系。会是这样吗？

请记住，他们俩都被认为是中间最牢固的夫妻之一, 因为即使那是一段长途恋情, 他们总是有时间互相拜访.她要么来秘鲁，要么他要去美国。他们在网络和电视节目中表现出的良好化学反应令人羡慕，没有什么能让您认为这段恋情会意外结束。

(Foto: Instagram / Instarandula)

VANIA BLUDAU 的声明

你还记得，布鲁道在3月28日宣布了这一消息，也就是在Amor y Fuego找她询问她与 Mario Irivarren 的情况几小时后，因为他们注意到两人不再在Instagram上互相关注，而这位年轻女子已经删除了与他的照片。

“今天我被电视节目拦截了。而且我知道这是我的错，因为如果没有感情接管我，没人会找我提问，” 模特在声明中说。

“我试图在镜头前假装表现不佳，但我认为效果不佳。对不起。这位年轻女子补充说，公开宣布这样一个个人话题是乏味和悲伤的，但是做 “应该的” 是正确的做法，后来证实了她的分手。

“尽管我有很多爱，但我还是做出了艰难的决定来终止我的恋爱关系。我不会透露任何细节，也不会讲任何旧话，我衷心希望我的决定能得到尊重”，Vania总结道，在感谢那些读过这封信的人之前。

Vania Bludau comunica que terminó con Mario Irivarren. (Foto: Instagram)

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