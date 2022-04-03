Ukraine found 410 bodies of civilians killed by Putin's troops in recovered territories near Kiev

乌克兰总检察长办公室周日估计，俄罗斯军队撤出后，到目前为止，在基辅北郊找到的平民尸体数量为410具。

据乌克兰通讯社报道，司法部长伊琳娜·韦内迪克托娃在 Facebook 帖子中宣布：“到目前为止，已有 410 具被谋杀的平民尸体从基辅地区领土移走。”

他补充说：“到目前为止，检察官和其他专家已经检查了其中的140 人，” 他解释说，调查人员正在与当地民众合作寻找证人，受害者以及照片或视频等图形证据。

Venediktova写道：“人们感到害怕，疲倦和折磨，他们经历了恐怖，” 他指出，正确记录所有事情都需要 “时间和专业的方法”，不要错过惩罚责任人的机会。

本周日，乌克兰外交部长德米特罗· 库莱巴（Dmytro K uleba）宣布，尽管在布查和收集俄罗斯控制下的基辅北郊其他地区的尸体的工作仍在进行中，但已经发现了 “数百具” 具尸体。

La fiscalía general de Ucrania cifró este domingo en 410 el número de cadáveres de civiles recuperados hasta ahora en los suburbios del norte de Kiev tras la retirada de las tropas rusas (REUTERS/Stringer)

库莱巴补充说，它已要求国际刑事法院（ICC）派遣一个实况调查团来记录和起诉犯下的暴行。

据乌克兰政府称，根据媒体图片，受害者的尸体身穿便衣，其中许多人被绑起来，似乎头部中弹。

布查市长昨天宣布，在俄罗斯军队于3月31日撤出后，地方当局已将大约280具尸体埋在万人坑中，因为他们无法将市政公墓用于此目的。

布查街头散布尸体的画面在欧洲引起了震惊，并受到欧洲领导人的谴责，他们呼吁对俄罗斯可能犯下的战争罪行进行调查。

美国外交负责人安东尼·布林肯周日表示，乌克兰布查街头散布多个平民尸体的愿景是”在@@ 肚子里一拳。”

Kuleba solicitó a la Corte Penal Internacional el envío de una misión de investigación (REUTERS/Stringer)

布林肯在从俄罗斯军队手中恢复过来的乌克兰城市布查的恐怖照片传开后的第二天，布林肯告诉美国有线电视新闻网：“你忍不住把这些图像看作是肚子里的一拳。”

他补充说：“只要俄罗斯对乌克兰的残暴行为继续下去，这将是每天的现实。”

北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格则表示，在布查谋杀平民的事件是 “可怕的”。

斯托尔滕贝格还告诉美国有线电视新闻网：“这是几十年来我们在欧洲从未见过的对平民的残暴行为，这太可怕了，绝对不能接受。”

此前，欧盟首脑查尔斯·米歇尔承诺将对莫斯科实施更多制裁 谴责俄罗斯军队在乌克兰首都基辅以外实施的 “暴行”。

欧洲理事会主席米歇尔在推特上写道：“对俄罗斯军队在解放的基辅 #BuchaMassacre 地区犯下的暴行的令人不安的画面感到震惊。”他说：“欧盟正在帮助乌克兰和非政府组织收集在国际法院起诉他们所需的证据。”

（来自 EFE 的信息）

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