交通罢工：这些是危机后各地区政府与工会达成的协议

面对航空公司停工和各种示威活动后出现的危机，行政部门决定宣布通过本周可能批准的一项最高法令，将向燃料缴纳的选择性消费税（CSI）最多减少90％经济和财政部长（MEF）奥斯卡·格雷厄姆。

在上周六，政府、运输工会和农民的代表聚集在万卡约的万卡体育馆，讨论如何摆脱这种局面。有鉴于此，格雷厄姆部长表示，该措施应对影响燃料和粮食价格的国际危机，这场危机主要影响资源减少的人们。

他说：“经济和财政部正在与部长会议一起做出决定，通过我们本周可以发布的最高法令，将燃料的选择性消费税减少90％，免除缴纳的选择性消费税。”

在这方面，格雷厄姆保证，CSI的减少将减少税收基金的收入，每月约为2.5亿索尔，因此，他说，将对燃料价格进行永久性评估，以恢复上述税收的全部征收。情况正常化。

免除食用IGV的责任

继续对话时，MEF负责人表示，将向共和国国会提交一项法案，以免除在基本消费篮子中占有较大成分的产品（例如鸡肉，鸡蛋，面粉和面条）的一般销售税（IGV）。

在这方面，他具体指出，本周部长会议将批准该立法倡议，以便议会能够尽快加快这项提案并立即付诸实施。

此外，他强调，要使IGV豁免发挥作用，必须影响整个生产链。他解释说，就鸡肉而言，它必须包括玉米。

格雷厄姆还提到，通过社会能源包容基金（FISE），气球的奖金从20个鞋底增加到25个。

政府与胡宁交通协会之间的协议

经过几天的抗议活动，各地区都受到交通罢工的伤害，行政部门与运输和农业部门的代表商定了各种协议，以推动该国中部地区的发展。

通过签署的法案，公民被告知，选择性消费税（ISC）将暂时限制90％；此外，一项限制CSI消费的法案将临时提交三个月，同时正在采取补充措施。

此外，还宣布批准了《紧急法令》，该法令将允许在乳制品生产中使用新鲜牛奶，从而限制奶粉的使用，这将使全国小型畜牧生产者受益。

按照这条路线，从岛上提取鸟粪并以社会价格出售鸟粪将从每年20,000吨增加到100,000吨；此外，向国外出售的鸟粪将减少至89％，而国内需求则保持不变。

在与万卡约社区达成的协议中，还有人指出，将继续与中央森林的咖啡组织合作，以发展生产链。还宣布将努力提高最低生活工资，以改善对家庭基本需求的照顾。（来自安迪娜的信息）。

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