这才是真正的野蛮行径：俄罗斯占领下的生死

Local woman Nina Babina, 63, reacts as she recounts how Russian troops entered her neighbourhood, forcing residents to leave their apartments during their occupation of the town of Trostyanets, Ukraine, March 30, 2022. REUTERS/Thomas Peter

乌克兰TROSTYANETS-这座乌克兰城市的最后三名俄罗斯士兵正在太平间里，他们的制服流血而破碎。前者的脸因疼痛而冻结。第二个人的腿上有木管。第三个塞在他的睡袋里。

这些死者并不是留在该国东北部战略位置优越的城市特罗斯蒂亚内茨的全部，几天前，面对乌克兰精心策划的袭击，俄罗斯军队逃离了那里。长达一个月的俄罗斯占领使这座城市的大部分地区变成了废墟，坦克船体破碎，树木破碎和激动但有韧性的幸存者摧毁了这片景观。

还有一些无法证实的故事突显了占领留下的那种仇恨，它们有着共同的残酷线索：儿童被关在刀口下；一名老年妇女被迫喝酒，而居住者则在观看和大笑；窃窃私语强奸和强迫失踪；老人被发现没有牙齿，在沟里被殴打然后大便。

57岁的叶夫多基亚·科内瓦（Yevdokiya Koneva）周五在将老化的自行车推入市中心时用钢铁般的声音说：“天啊，我想向他们吐口水或者打他们。”

乌克兰军队正在取得进展，因为经过一个多月的战争，俄罗斯军队正在从基辅以北的阵地撤出，而乌克兰士兵则在东北部向这里推进。该地区本来只不过是大规模军事行动的障碍，大规模军事行动将迅速占领该国首都，将东部留在俄罗斯手中。

Los aldeanos tiran de un vehículo blindado ruso capturado con un tractor después de que las fuerzas ucranianas expulsaran a las fuerzas rusas de la zona (REUTERS/Thomas Peter)

相反，后勤问题、士气低落和俄罗斯军队计划不周等因素使一支胆大妄为的乌克兰军队能够沿着多条轴线发动进攻，减少了占领军并分裂了前线。

乌克兰在Trostyanets的胜利发生在3月26日-居民称之为 “解放日”-这是处境不利和规模较小的乌克兰部队如何成功发动反击的一个例子。

La ciudad de Trostyanets quedó destruida (REUTERS/Thomas Peter)

这还表明，俄罗斯军方无法迅速取得胜利 —— 他们将 “解放” 友好人口 —— 如何使他们的士兵处于他们没有准备好的境地：维持一个被占领的城市，当地人口不受欢迎。

64 岁的尼娜·伊万尼夫娜·潘琴科说，我们不想要这种可怕的 “解放”，他在拿起人道主义援助包后正在雨中行走。“让他们永远不要回到这里。”

Trostyanets是一座拥有约19,000名居民的小城市，位于距俄罗斯边境约32公里的一碗连绵起伏的丘陵中，对十几名居民的采访描绘了俄罗斯占领期间挣扎和恐惧的鲜明画面。乌克兰和俄罗斯军队为夺回和维护这座城市而奋斗的无情暴力持续了数周，迫使人们躲在地下室或他们能找到的任何地方。

周五，居民们惊呆了，正在穿过这座被摧毁的城市，在废墟中搜寻，这是几周来首次恢复一些电力。铁路工人维克多·帕诺夫（Viktor Panov）正在帮助清理被弹片摧毁的火车站，使其免受未爆炸的炮弹、手榴弹和其他散落的炸药。其他人为了寻找工作零件或机械而蚕食了被摧毁的俄罗斯装甲车。

57岁的医院主任医师兼市议会副主席奥莱娜·沃尔科娃说：“我不明白这场坦克和导弹的战争怎么可能。”“针对谁？和平的平民？”他说：“这确实是野蛮行为。”

(REUTERS/Thomas Peter)

战争始于2月24日，即俄罗斯人入侵乌克兰的那一天，在Trostyanets。这座城市很快成为俄罗斯坦克纵队向西推进的通道，这是他们对首都基辅的东北攻势的一部分。成千上万辆装甲车经过，打破了道路的栏杆，摧毁了道路。

37 岁的帕诺夫说：“当俄罗斯人进来时，头两天，只要他们拥有重型武器，我们的士兵就会很好地为自己辩护。”“当他们跑出去时，他们只剩下枪了。”

再往西，对基辅的进攻性轰炸很快遭到了乌克兰的激烈抵抗，这使俄罗斯人离首都不远，这意味着士兵们将不得不占领Trostyanets而不是越过它。部署了大约 800 名士兵，修建了十几个检查站，将城市划分为一个由孤立的社区组成的网格。

居民说，他们很少试图突破俄罗斯的阵地，尽管他们形容占领士兵在占领初期相当友好，而且相当混乱。

第一个抵达的俄罗斯部队旅或多或少是宽容的，” 沃尔科娃说。“他们说，'好吧，我们会帮你的。'”

沃尔科娃解释说，这种帮助只允许他们将死者的尸体从街上移走。他补充说，在占领期间和随后的战斗中，约有20人死亡；10人受枪伤。

在某些情况下，俄罗斯军队为平民开放了 “绿色走廊”，让他们离开城市，尽管那时有些人（大多数是军人年龄的年轻人）被绑架。

La ciudad de Trostyanets estuvo ocupada un mes (REUTERS/Thomas Peter)

占领开始时，Trostyanets警察脱下制服，与民众混在一起。那些属于乌克兰领土防卫队（相当于国民警卫队）的人潜入城市外围并担任游击队员，记录了俄罗斯军队的行动并向乌克兰军方汇报。

其他人则留在城里，悄悄地采取行动，尽可能多地帮助居民，尽管俄罗斯士兵正在追捕他们。53 岁的警察局长沃洛德米尔·博加乔夫解释说：“我们在整个占领期间都在这里，尽力而为。”

随着几天和几周的过去，食物变得稀缺，士兵们的善意也消失了。居民用雪煮水，靠自己储存在小花园里的东西为生。俄罗斯士兵在没有适当后勤的情况下开始抢劫人们的房屋、商店甚至当地的巧克力工厂。一名屠夫在帐篷里喷了 “已经被抢劫”，这样士兵们就不会进入。在另一家商店里，另一个威慑因素是：“一切都被拿走了，什么都没有了。”

3月中旬，俄罗斯士兵离开了这座城市，由来自东南部的分离主义战士取代。根据居民的说法，那时暴行才开始积累。

沃尔科娃说：“他们浮躁而愤怒。”“我们无法与他们谈判任何事情。他们没有给我们任何绿色走廊，他们搜查了公寓，拿走了电话，绑架了人，大多数是年轻人，但我们仍然不知道这些人在哪里。”

截至周五，市警察已收到 15份失踪人员报告。

在停尸房，在三名死去的俄罗斯士兵旁边，沃尔科娃指着房间角落里的一个尸体袋。他说：“这个人被折磨致死。”“他的手和腿被胶带绑住，牙齿不见了，脸几乎全部都丢失了。不知道他们想从他那里得到什么。”

在城市郊区，乌克兰第 93 机械化旅慢慢进入阵地，这是一支由经验丰富的退伍军人组成的部队，他们在过去七年中在该国的分离主义地区断断续续地作战。然后，在3月23日，他们用炮火轰炸进行了袭击。

第二天，他们轰炸了城市医院。目前尚不清楚是谁袭击了这座建筑物，但当地居民指责俄罗斯人向建筑物开枪。该医院在整个占领期间一直在运作，为包括俄罗斯士兵在内的所有人提供服务。爆炸期间，只有一名医生和一名护士在那里工作，他们和病人一起搬到了地下室。

45 岁的助产士 Xenia Gritsayenko 说：“早上，我们与留在产科病房的最后两名妇女一起徒步旅行，其中一名是怀孕的，另一名刚分娩的妇女，” 周五重返工作岗位打扫病房的助产士 Xenia Gritsayenko 说。坦克炮弹冲破了墙壁，砸碎了婴儿的海报，至少放火烧了一个房间。“那是灵魂深处的呐喊。”

俄罗斯军队于25日晚逃离。他在火车站广场上被拆毁的炮兵阵地显示出一支没有补给的临时部队的迹象。防御工事包括装满沙子的弹药箱和卷起来的厚实的糖果棒包装纸，用来支撑破碎的窗户而不是沙袋。制服躺在浸泡过的水坑里。俄罗斯的补给文件在风中漫无目的地飞行。

附近的一座纪念第二次世界大战胜利夺回这座城市的纪念碑被损坏，但没有被摧毁，但没有被摧毁，但没有被摧毁。他又活了一场战斗。

周五下午，警察局长博加乔夫正在整理村民的报告，这些村民证实了前居住者，并试图应对持续的抢劫。但是，没有人会遇到从遍布道路的废弃俄罗斯坦克转移燃料的问题。

他说：“信息就像，'这个人在和俄罗斯人聊天或喝伏特加酒，'而'这个人告诉他们他们要找的人的房子在哪里。'”

博加乔夫说：“没有关于合作的信息，例如我们的公民与占领者拿起武器或用暴力对待自己的公民，” 博加乔夫承认，很难分辨他是在面对俄罗斯间谍还是仅仅是邻国之间的怨恨。

下午早上的雨已经消失了。人道主义援助分发点周围的排长队消失了。一辆垃圾车路过，里面装满了战争残余物和俄罗斯军队的口粮。有些人在最后一门仍然可以识别的俄罗斯自行火炮前拍照。

65 岁的 Galyna Mitsaii 是火车站附近当地种子和花园用品商店的员工，对今天的结果感到满意，慢慢地补充了货架。

他哭着说：“我们会播种，我们会耕种，我们会活下去。”

(C)《纽约时报》

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