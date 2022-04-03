在解放者杯对阵拉科鲁尼亚卡利的比赛中，博卡青年队的敏感损失

在4月3日星期六的最后一回合中，博卡青年队与阿森纳·德·萨兰迪2-2平衡，此前路易斯·巴斯克斯和马科斯·罗霍从点球中获胜两次领先，但这次访问成功地与塞巴斯蒂安·洛莫纳科和巴拉圭克里斯蒂安·科尔曼的进球保持一致。

博卡青年队在本周六对阵阿森纳的比赛中浪费了一个很好的机会，在职业联赛杯第 2 区的第 8 场比赛中，在拉邦博内拉以 2-2 战平。Xeneize 与拉普拉塔大学生一起位居榜首，但失去了保持孤独的机会。

除了这场激烈的平局之外，还证实了解放者杯在哥伦比亚对阵拉科鲁尼亚卡利的首次亮相将出现明显的损失。在新闻发布会中，塞巴斯蒂安·巴塔格利亚（SebastiánBattaglia）证实，中央方向盘波尔·费尔南德斯（Pol Fernández）要从肌肉不适中恢复过来并成为卡利市旅行者的一部分 “非常困难”。

他的接班人将是哥伦比亚人乔曼·坎普扎诺（Jorman Campuzano），他在上述球员的到来以及青年克里斯蒂安·麦地那（Cristian Medina）升入一线队后失去了起跑位置。这位球员将加入像马科斯·罗霍、卡洛斯·伊斯基耶多和塞巴斯蒂安·维拉这样的 “xeneize” 球队的损失，以获得制裁，并在2021年解放者杯米内罗竞技体育场的战斗结束后。

塞巴斯蒂安·巴塔格利亚收到的好消息是秘鲁中后卫卡洛斯·赞布拉诺出院，他将开始对阵拉科鲁尼亚卡利的首次亮相。

拉科鲁尼亚卡利将开始参加 2022 年 CONMEBOL Libertadores 杯对阵非洲大陆最困难的球队之一博卡青年队。在大陆锦标赛中获得最多冠军的第二支球队将不得不前往卡利市面对拉斐尔·杜达梅尔（Rafael Dudamel）领导的球队，他在哥伦比亚联赛中表现不佳，但希望在非洲大陆最重要的俱乐部锦标赛中脱颖而出。

“xene@@ ize” 团队的教练塞巴斯蒂安·巴塔格利亚（SebastiánBattaglia）已经击败了将在拉科鲁尼亚卡利体育场进行的比赛，尽管他知道他们是最爱，但他还是对小组中的其他三支球队表示敬意：

来自巴西的科林斯人和来自玻利维亚的Always Read y是补充冠军E组的竞争对手，在本届大陆媒体中将其称为 “死亡团体”。Battaglia 指出了他作为一名球员感染球员以面对这个区域的经历：

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