缺乏有关COVID的遗传数据可能会减缓下一个变种的发现

27-04-2020 Laboratorio de bioseguridad nivel 2 de Ascires para Covid-19 COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA VALENCIA SALUD ASCIRES SISTEMAS GENÓMICOS

如果科学界对导致 COVID-19 疾病的冠状病毒 SARS-CoV-2 有任何了解，那就是 该病毒通过增加其传染性而变异并适应生存。

随着它在世界各地的人与人之间传播，它的遗传密码慢慢改变。在这段时间的大部分时间里，就病毒的危险性而言，这些突变似乎并不显著。其中一些突变甚至削弱了病毒。

但是，似乎确实值得关注的变体。有些被归类为感兴趣的，另一些则是值得关注的，因为它们的传播能力更大或需要住院治疗的病例数量增加或疫苗和治疗效果降低的可能性。

En muchos países, hay laboratorio de vigilancia genómica del coronavirus que rastrean su evolución

为了发现这些变化，已经创建了国际平台，允许共享已发现的有关冠状病毒的遗传数据， 以检测可能出现的新变种。

但是最近有几位科学家警告说，基因组数据的空白可能会阻碍寻找COVID的下一个变体。SARS-CoV-2基因组测序帮助研究人员追踪了病毒的演变情况，但许多国家并未共享所有数据。

根据对基因组监测的全球分析 ，发生的情况是，许多对SARS-CoV-2基因组进行测序的国家在公共存储库中仅共享其中的一小部分 ，而且许多序列缺乏重要信息。但是研究还发现，尽管存在这些挑战，但在疫情期间，各国分享镜头的速度已经变得更快。

A los investigadores les preocupa que las brechas en los datos puedan dificultar la detección de la próxima variante preocupante de COVID-19. (EFE/ Gustavo Amador/Archivo)

公开分享来自SARS-CoV-2样本的基因组测序数据使研究人员能够追踪病毒的演变情况，并已成为疫情的标志 。但是研究人员担心，数据空白可能会使人们难以检测到下一个令人担忧的 COVID-19 变种，并可能阻碍快速应对它的努力。

在本周发表在《自然遗传学》上的一项研究中，研究人员收集了在疫情开始至2021年10月31日之间上传到包括GISAID在内的公共存储库的基因组数据，其中包括大约来自169个国家的490万个基因组。

他们将这些序列与个别国家的官方报告进行了比较，发现在报告这些数据的62个国家中，有23个（超过三分之一）的增长不到其感兴趣的Alpha、Beta、Gamma和Delta变体序列的50％。大约四分之一的国家上传的序列不到25％。

“ 缺乏交流是一个全球性问题。马里兰州巴尔的摩约翰·霍普金斯大学的传染病流行病学家安德鲁·阿兹曼说，这不仅仅是富国或穷国的问题 。

惩罚透明度

Analisis de muestras de SARS-COV2 en un laboratorio (EFE/Kai)

作者提出了为什么某些国家可能无法在公共存储库中共享所有流的几个原因。阿兹曼说：“ 有些样本一开始可能没有进行测序，因为有一些方法可以在不对整个基因组进行测序的情况下识别出令人担忧的变异体 。”奎松市菲律宾帝力曼大学的分子生物学家辛西娅·萨洛玛说：“根据研究人员使用的测序技术，有些样本的质量可能不足以装载。”

但是，出于政治原因，一些未共享的序列可能会被保留，包括成为第一个报告新的担忧变体的国家的影响。位于阿布贾的尼日利亚疾病控制中心的分子生物工程师Nnaemeka Ndodo说：“大多数共享此类数据的国家往往会受到影响。”例如，去年11月，当南非和博茨瓦纳的研究人员提醒全世界注意Ómicron变种时，许多国家的回应是关闭了与该地区的边界。

在某些国家/地区，政府必须在上传序列之前对其进行审核和批准。马拉维奇说，依赖旅游业的国家的政府 “可以要求其实验室不要共享数据，因为这将产生影响。”但阿兹曼声称，数据共享只是故事的一部分。他说，一些国家共享很大一部分样本，但它们只对少数基因组进行了测序。

研究人员发现，87个国家定期对样本进行测序，但有31个国家没有进行测序，研究小组找不到另外76个国家的基因组监测策略信息 。在全球范围内，从2020年9月起，每周对不超过4.5％的确诊病例进行测序，各地区之间存在很大差异，从研究期间欧洲测序的基因组总数为3.4％到地中海东部的0.1％。COVID-19包括挪威、英国和加拿大在内的一些国家对累计病例的至少10％进行了测序。

Las máquinas de secuenciación genética son importantes para aumentar la trazabilidad de las muestras (REUTERS/Sam Hodgson/File Photo)

数据上的数据

该研究还评估了169个国家上传到GISAID的元数据的质量。研究发现，63％ 的序列没有包含有关从中采集样本的人的年龄和性别的信息，超过 95％ 的序列缺乏临床信息，例如症状的严重程度和感染者的疫苗接种状态。高收入国家提供的元数据往往少于低收入区域。

研究人员说，当出现新变种时，元数据对于评估谁的风险最大，现有疫苗和药物的效果以及可能导致其出现的条件尤其重要。

同样，造成 信息差距的原因可能有很多，例如对数据隐私的担忧，以及元数据收集跟不上样本排序的步伐 。在雅加达经营 COVID-19 测试实验室 GSI 实验室的生物工程师尼诺·苏桑托说，有时样本可能缺少元数据，但它来自偏远省份，因此无法共享太有价值了。

尽管在共享数据方面存在挑战，但该研究还发现，在疫情期间，各国共享序列的速度已经变得更快。2020年，大多数国家的研究人员平均花了将近三个月的时间来收集、排序和将基因组数据上传到公共存储库（请参阅加速）。但是，当达美变体于2021年出现时，这一时间缩短到了20天。

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