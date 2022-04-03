INM 要求过境墨西哥的移民不要自残或成为第三方的人质

A migrant gets his mouth sewed shut as part of a protest calling the Mexican government to speed up the humanitarian visa process, while he travels in a caravan heading the U.S., in Alvaro Obregon, Mexico, April 2, 2022. REUTERS/Jose Torres

在过去的几周里，（大部分）通过墨西哥的移民，其中大多数是中美洲人和海地血统的移民，诉诸了一种做法，以抗议他们认为很少或根本没有得到国家当局的支持：唇缝或绝食。有鉴于此，墨西哥移民当局呼吁他们不要自残，因为他们成了第三方利益的人质。

该机构周日表示：“内政部国家移民研究所（INM）呼吁移民不要自残或成为第三方利益的人质，他们声称捍卫自己的人权，但会激励他们采取损害其身心完整的行动。”通过一份声明。

墨西哥移民协会还表示，它对引起当局注意的这种做法感到遗憾，并坚持要求墨西哥在这方面的法律和法规确定路线和护理实例，以维持安全、有序和正常的移民。

(Foto: REUTERS/José Torres)

作为解决方案，该研究所提议移民去办公室规范自己的身份，“就像其他也留在同一个塔帕丘拉大篷车中的人一样，包括妇女、未成年人、老年人或残疾人等弱势群体”，他们在决定移民政策时说，“尊重人权，解决其根源并尊重法律确立的准则”。

移民此类抗议活动的最新事件发生在上周五，当时有七名名叫 “移民viacrucis” 的大篷车成员厌倦了在恰帕斯州塔帕丘拉市滞留数周甚至数月，而他们的情况没有得到解决，他们用针和线缝了嘴唇，而警告说，从那一刻起，大篷车内每小时都会有一群人（今年迄今为止排名第二）复制这一行动。

他的意图是向当局施加压力，要求他们向他们提供证件，使他们能够在墨西哥自由旅行，以便到达他们打算寻求庇护的美国。

上述移民之一委内瑞拉人埃德温·卡马乔（Edwin Camacho）警告说，他们将继续抗议缝合嘴唇，直到他们在该国获得合法身份的要求得到回应为止，如果他们不这样做，他们将继续这种做法。

卡马乔告诉埃菲：“我们不想要问题和暴力，我们只想让他们给我们一步。”

(Foto: REUTERS/José Torres)

同时，委内瑞拉同胞马蒂亚斯·冈萨雷斯（Matías González）要求墨西哥政府帮助他们前进，因为他们的目标不是留在该国。

他说：“我们要求安全通行才能离开这座城市，因为很难走上我们的道路（通往美国）。”

在此之前，移民大篷车的成员在抵达阿尔瓦罗·奥布雷贡社区时进行了绝食抗议，此前他们与塔帕丘拉市的国民警卫队（NG）特工和移民人员发生了两次冲突。

联邦当局逮捕了将近 200 名移民，包括儿童和孕妇，分割了大篷车。

形势非常严峻，因为国家移民局当局在社区正门设置了一个检查站，以防止他们离开这个村庄。

Migrantes se cosieron los labios para exigir la entrega de visas humanitarias. (Foto: EFE)

确切地说，4月1日星期五，数百名移民走出了塔帕丘拉（Tapachula），以便到达墨西哥城以使其移民身份正规化，但经过几公里后，他们与联邦当局发生了冲突。

这支新车队呼吁靠近圣周，称为 “十字架的移民之路”，在当地时间 07:00 左右从这座与危地马拉接壤的城市离开，那里有成千上万的移民被困了数周甚至数月。

这支由男人，女人和儿童组成的特遣队拿起行李，穿过城市的街道前往恰帕斯州的沿海高速公路，前往一千多公里外的首都。





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